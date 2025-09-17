"Міф про боротьбу з фашизмом": ЗСУ знайшли на складі ЗС РФ детонатори зі свастикою (фото)

Розвідники підрозділу "Тур" 225-го ОШП знайшли на російському складі боєприпасів детонатори виробництва Нацистської Німеччини. На них вигравіюваний герб Третього Рейху зі свастикою.

Світлини російських детонаторів зі свастикою опубліковані у Telegram-каналі 225-го окремого штурмового полку Збройних сил України 17 вересня. Спочатку бійці сприйняли їх за звичайні трофеї, які можна використати проти самих окупантів, однак маркування на боєприпасах змусило довідатися про їхню історію.

Пресслужба полку розповідає, що знайдені на російському складі боєкомплектів детонатори потрапили до Радянського Союзу після того, як він 17 вересня 1939 року віроломно напав на ослаблену боями з німецьким Вермахтом Польщу. Два тоталітарні режими у серпні 1939-го підписали комерційну угоду, а в лютому наступного року вона була доповнена. За цими домовленостями Москва отримала від Німеччини військову техніку, верстати, технології та сировину. Серед переданих боєприпасів були й детонатори зі свастикою.

На складах ЗС РФ з часів СРСР зберігаються детонатори зі свастикою Фото: Telegram

Частина з маркованих символом гітлерівського режиму детонаторів досі зберігається на складах у РФ.

"Нацистська зброя досі використовується для знищення людей. Гітлерівський і сталінський режими зникли, натомість прийшов путінський; назви різні, але суть — одна й та сама. Російська влада годує своїх людей міфом про боротьбу з фашизмом, хоча насправді сама є фашистською державою", — зазначили у 225-му ОШП.

СРСР отримав від Нацистської Німеччини детонатори в межах комерційної угоди Фото: Telegram

