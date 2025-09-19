"Не впервые удается подрезать клешню": ВС РФ оказались в трех котлах, — обозреватель (видео)

После прорыва врага в районе Доброполья Силам обороны удалось провернуть несколько успешных операций. Теперь, как сообщил военный обозреватель Василий Пехньо, есть шансы взять оккупантов в локальное окружение.

Фактически сейчас российские оккупанты в районе Доброполья находятся в трех котлах. Об этом эксперт заявил в эфире телеканала "Киев" 19 сентября.

"Первый — это самый маленький, в районе этих ушек заячьих. Второй в районе так называемой заячьей головы, а третий — под основой этого продвижения противника", — уточнил Пехньо.

Район Доброполье на карте боевых действий Фото: Deep State

Он отметил, что за последнее время Силы обороны реализовали успешные операции на этом направлении.

"Посмотрим, как оно будет дальше разворачиваться. То есть общая логика — конечно, в идеале было бы оттеснить противника, полностью перерезать его, уничтожить, взять в окружение, привести к сдаче в плен на всей территории, которая прилегает к западу от реки Казенный Торец", — пояснил обозреватель.

По его словам, есть осторожные оценки, что такой сценарий возможен. Кроме того, уже есть некоторые "победные анонсы", которые должны поднять дух украинцев.

"На Добропольском направлении, скажем так, подытоживая, едва ли не впервые за время широкомасштабного вторжения удается подрезать клешню, которая образовалась вокруг какой-то из важных наших оборонительных позиций", — подчеркнул Пехньо.

Он сообщил, что ВСУ смогли создать предпосылки для его локального окружения после прорыва врага.

Напомним, нардеп Марьяна Безуглая заявила, что в Купянске в Харьковской области "назревает катастрофа", и критичность ситуации "замалчивается на уровнях принятия решений". По ее словам, враг может открыть для себя путь к повторному захвату территорий, которые ВСУ освободили в 2022 году.

В ОК "Север" Сухопутных войск проинформировали, что ситуация на Купянском направлении остается напряженной. ВС РФ пытаются переправиться через Поскольку на лодках и переодеваются в гражданскую одежду, часть оккупантов утопили в газопроводе.