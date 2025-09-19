"Россиянам откроется путь": Безуглая заявила, что в Купянске "назревает катастрофа"

Народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что в Купянске Харьковской области "назревает катастрофа". По ее словам, россияне могут снова захватить территории, освобожденные Вооруженными силами Украины в 2022 году.

Парламентарий утверждает, что критичность наступления РФ на Купянск якобы "замалчивается на уровнях принятия решений". Сообщение о ситуации на Купянском направлении она опубликовала в своем Telegram-канале 19 сентября.

"В Купянске назревает катастрофа, которую в течение года отсрочили, но сейчас замалчивают на уровнях принятия решений. Далее открывается путь для россиян к повторному завоеванию освобожденных в 2022 году территорий Харьковщины", — написала Безуглая.

Безуглая заявила, что в Купянске россиянам может открыться наступление на другие территории Харьковщины Фото: скриншот

Представители украинского командования и генеральный штаб Вооруженных сил Украины на момент публикации новости не комментировали заявления Марьяны Безуглой. Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 8 утра 19 сентября сообщал о восьми атаках ВС РФ на Купянском направлении за минувшие сутки.

"Силы обороны отбили штурмовые действия противника в сторону Купянска, Новоосиново, Кондрашовки и в направлении Боровой", — рассказали в пресс-службе Генштаба.

Ситуация возле Купянска по состоянию на 18 сентября по данным DeepState Фото: скриншот

Наступление РФ на Купянск: что известно

Напомним, представитель 10 армейского корпуса ВСУ 19 сентября рассказал о сложной ситуации в Купянске. По его словам, ВС РФ проникают по трубам в город и обстреливают его КАБами и артиллерией, однако бои динамичные и говорить об их "полном контроле" — преждевременно".

Спикер ОСУВ "Днепр" Алексей Бельский 18 сентября рассказывал, что в Купянске ВСУ зачищали малые группы россиян от двух до девяти человек, которые проникли на окраины города со стороны Радьковки и Голубовки. По словам спикера, в центре города оккупантов не было.

15 сентября Марьяна Безуглая писала, что ВС РФ наступают внутри Днепропетровской области, и заявляла, что "это все полностью ответственность Зеленского". Нардеп раскритиковала президента Украины за то, что он "читает отчеты Генерального штаба ВСУ" и держит на должностях главкома Александра Сырского и секретаря СНБО Рустема Умерова.