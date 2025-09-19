"Росіянам відкриється шлях": Безугла заявила, що в Куп'янську "назріває катастрофа"

Народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що в Куп'янську Харківської області "назріває катастрофа". За її словами, росіяни можуть знову захопити території, звільнені Збройними силами України у 2022 році.

Related video

Парламентарка стверджує, що критичність наступу РФ на Куп'янськ нібито "замовчується на рівнях ухвалення рішень". Допис про ситуацію на Куп'янському напрямку вона опублікувала у своєму Telegram-каналі 19 вересня.

"У Куп’янську назріває катастрофа, яку протягом року відтермінували, але зараз замовчують на рівнях прийняття рішень. Далі відкривається шлях для росіян до повторного завоювання звільнених у 2022 році територій Харківщини", — написала Безугла.

Безугла заявила, що в Куп'янську росіянам може відкритися наступ на інші території Харківщини Фото: скриншот

Представники українського командування та генеральний штаб Збройних сил України на момент публікації новини не коментували заяви Мар'яни Безуглої. Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 8 ранку 19 вересня повідомляв про вісім атак ЗС РФ на Куп'янському напрямку за минулу добу.

"Сили оборони відбили штурмові дії противника в бік Куп’янська, Новоосинового, Кіндрашівки та в напрямку Борової", — розповіли в пресслужбі Генштабу.

Ситуація біля Куп'янська станом на 18 вересня за даними DeepState Фото: скриншот

Наступ РФ на Куп'янськ: що відомо

Нагадаємо, представник 10 армійського корпусу ЗСУ 19 вересня розповів про складну ситуацію в Куп'янську. За його словами, ЗС РФ проникають трубами в місто та обстрілюють його КАБами та артилерією, однак бої динамічні та говорити про їх "повний контроль" — передчасно".

Речника ОСУВ "Дніпро" Олексій Бєльський 18 вересня розповідав, що в Куп'янську ЗСУ зачищали малі групи росіян від двох до дев'яти осіб, які проникли на околиці міста з боку Радьківки та Голубівки. За словами речника, в центрі міста окупантів не було.

15 вересня Мар'яна Безугла писала, що ЗС РФ наступають всередині Дніпропетровської області, і заявляла, що "це все повністю відповідальність Зеленського". Нардепка розкритикувала президента України за те, що він "читає звіти Генерального штабу ЗСУ" та тримає на посадах головкома Олександра Сирського і секретаря РНБО Рустема Умєрова.