"Чи не вперше вдається підрізати клешню": ЗС РФ опинились у трьох котлах, — оглядач (відео)

Після прориву ворога в районі Добропілля Силам оборони вдалося провернути кілька успішних операцій. Тепер, як повідомив військовий оглядач Василь Пехньо, є шанси взяти окупантів у локальне оточення.

Фактично нині російські окупанти в районі Добропілля перебувають у трьох котлах. Про це експерт заявив в ефірі телеканалу "Київ" 19 вересня.

"Перший — це найменший, в районі цих вушок заячих. Другий в районі так званої заячої голови, а третій — під основою цього просування противника", — уточнив Пехньо.

Район Добропілля на мапі бойових дій Фото: Deep State

Він зазначив, що за останній час Сили оборони реалізували успішні операції на цьому напрямку.

"Побачимо, як воно буде далі розгортатися. Тобто загальна логіка — звісно, в ідеалі було б відтіснити противника, повністю перерізати його, знищити, взяти в оточення, призвести до здачі в полон на всій території, котра прилягає на захід від річки Казенний Торець", — пояснив оглядач.

З його слів, є обережні оцінки, що такий сценарій можливий. Окрім того, вже є деякі "переможні анонси", які мають підняти дух українців.

"На Добропільському напрямку, скажімо так, підсумовуючи, чи не вперше за час широкомасштабного вторгнення вдається підрізати клешню, яка утворилася навколо якоїсь з важливих наших оборонних позицій", — підкреслив Пехньо.

Він повідомив, що ЗСУ змогли створити передумови для його локального оточення після прориву ворога.

Нагадаємо, нардепка Мар'яна Безугла заявила, що у Куп’янську на Харківщині "назріває катастрофа", і критичність ситуації "замовчується на рівнях ухвалення рішень". З її слів, ворог може відкрити для себе шлях до повторного захоплення територій, які ЗСУ звільнили у 2022 році.

В ОК "Північ" Сухопутних військ проінформували, що ситуація на Куп'янському напрямку залишається напруженою. ЗС РФ намагаються переправитись через Оскільки на човнах і переодягаються у цивільний одяг, частину окупантів втопили у газопроводі.