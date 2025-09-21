Угрозы со стороны Беларуси: в ГПСУ рассказали о ситуации на границе после военных учений "Запад-2025"

После проведения учений "Запад-2025" на территории Беларуси представители российских вооруженных сил вернулись в места постоянной дислокации.

Related video

На границе с Украиной в данный момент активности со стороны Беларуси не наблюдается, сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"По линии нашей границы с Беларусью ситуация не изменилась. Как это было и до учений "Запад-2025", и во время этих учений, и сейчас — активности по направлению нашей границы на территории Беларуси мы не фиксируем", — констатировал он.

После завершения активной фазы совместных учений белорусские и российские подразделения вернулись на постоянные места дислокации, отметил он добавив, что численность личного состава и техники россиян была незначительной, и сейчас украинские пограничники не фиксируют перемещений представителей ВС РФ.

Впрочем Демченко отметил, что направление все равно остается потенциально угрожающим, поскольку официальный Минск продолжает поддерживать страну-агрессора и продолжает держать на границе небольшое количество подразделений.

Важно

"Орешник" привезли в Беларусь: на учениях "Запад-2025" планировали ядерный удар по Западу

Отметим, совместные российско-белорусские стратегические военные учения "Запад — 2025" проходили в Беларуси с 12 по 16 сентября 2025 года.

Напомним, в стратегических совместных учениях ВС РФ и Белоруссии приняли участие военные контингенты республик Бангладеш, Индия и Иран и оперативные группы от Буркина-Фасо, Конго и Мали.

Кроме того, на учениях заметили и американских военных, которые наблюдали за маневрами.