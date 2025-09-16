В Пентагоне подтвердили, что отправили наблюдателей на учения "Запад-2025" в Беларусь

Американских военных заметили на совместных российско-белорусских учениях еще 15 сентября. Это был первый случай после полномасштабного вторжения ВС РФ на территорию Украины, когда солдаты США приняли приглашение.

Related video

Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл заявил, что Посольство США в Минске (Беларусь) получило приглашение для нашего военного атташе посетить военные учения "Запад-2025" в Беларуси в рамках Дня почетных гостей. "И мы приняли это приглашение в свете недавних продуктивных двусторонних контактов между нашими странами", — сообщил Парнелл Reuters.

Военные США на военных учениях в Беларуси

В понедельник агентство Reuters и другие новостные агентства сфотографировали американских военных в Беларуси, присутствовавших на учениях "Запад-2025" вместе с наблюдателями из других стран. Беларусь является верным союзником России и служила плацдармом для полномасштабного вторжения Москвы в Украину. Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров также присутствовал на учениях в Беларуси.

"Посещение учений — распространенная практика среди военных, и военный атташе США входит в состав более многочисленной группы международных военных, участвующих в учениях. Благодаря удобному графику, новый военный атташе смог присутствовать", — сказал в своем заявлении Парнелл.

Присутствие американских офицеров менее чем через неделю после того, как соседняя Польша сбила российские беспилотники, вторгшиеся в ее воздушное пространство, — очередной признак того, что Вашингтон стремится к укреплению отношений с Беларусью.

Западные внешнеполитические аналитики предполагают, что Трамп, возможно, пытается отдалить Беларусь от России (стратегия, которую многие считают маловероятной), или использовать ее тесные связи с Москвой для продвижения соглашения о прекращении войны в Украине.

Иностранные военные на учениях "Запад-2025" Фото: ТАСС

Трамп, который предположил, что вторжение российских дронов могло быть результатом ошибки, на прошлой неделе снял санкции с белорусской национальной авиакомпании "Белавиа", разрешив ей обслуживать и закупать комплектующие для своего парка, включая самолеты Boeing.

Он сделал это после того, как Лукашенко, который регулярно общается с президентом России Владимиром Путиным и получил от Трампа дружеское письмо с личной подписью, согласился освободить 52 заключенных, включая журналистов и политических оппонентов.

Министр обороны Беларуси Виктор Хренников лично приветствовал двух американских офицеров, которые пожали ему руку и, говоря по-русски, поблагодарили за приглашение.

Парнелл не назвал их имена в своем заявлении агентству Reuters. Однако агентство идентифицировало одного из них как подполковника ВВС Брайана Шоупа.

Представитель Министерства войны США, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что в последний раз США наблюдали за учениями "Запад" в 2021 году.

Напомним, тем временем фрегат Северного флота России "Адмирал Головко" запустил гиперзвуковую ракету "Циркон" по цели во время совместных с Беларусью стратегических учений "Запад-2025" в Баренцевом море.

И оказалось, что на учениях "Запад-2025" присутствуют военные не только из РФ и Беларуси. Туда явились бригады из Индии, Бангладеш и стран Африки.