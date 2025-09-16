У Пентагоні підтвердили, що відправили спостерігачів на навчання "Запад-2025" у Білорусь

Американських військових помітили на спільних російсько-білоруських навчаннях ще 15 вересня. Це був перший випадок після повномасштабного вторгнення ЗС РФ на територію України, коли солдати США прийняли запрошення.

Офіційний представник Пентагону Шон Парнелл заявив, що Посольство США в Мінську (Білорусь) отримало запрошення для нашого військового аташе відвідати військові навчання "Захід-2025" у Білорусі в рамках Дня почесних гостей. "І ми прийняли це запрошення у світлі недавніх продуктивних двосторонніх контактів між нашими країнами", — повідомив Парнелл Reuters.

Військові США на військових навчаннях у Білорусі

У понеділок агентство Reuters та інші новинні агентства сфотографували американських військових у Білорусі, які були присутні на навчаннях "Захід-2025" разом зі спостерігачами з інших країн. Білорусь є вірним союзником Росії і служила плацдармом для повномасштабного вторгнення Москви в Україну. Заступник міністра оборони Росії Юнус-Бек Євкуров також був присутній на навчаннях у Білорусі.

"Відвідування навчань — поширена практика серед військових, і військовий аташе США входить до складу більш численної групи міжнародних військових, які беруть участь у навчаннях. Завдяки зручному графіку, новий військовий аташе зміг бути присутнім", — сказав у своїй заяві Парнелл.

Присутність американських офіцерів менш ніж за тиждень після того, як сусідня Польща збила російські безпілотники, що вторглися в її повітряний простір, — чергова ознака того, що Вашингтон прагне до зміцнення відносин із Білоруссю.

Західні зовнішньополітичні аналітики припускають, що Трамп, можливо, намагається віддалити Білорусь від Росії (стратегія, яку багато хто вважає малоймовірною), або використовувати її тісні зв'язки з Москвою для просування угоди про припинення війни в Україні.

Іноземні військові на навчаннях "Захід-2025" Фото: ТАСС

Трамп, який припустив, що вторгнення російських дронів могло бути результатом помилки, минулого тижня зняв санкції з білоруської національної авіакомпанії "Бєлавіа", дозволивши їй обслуговувати і закуповувати комплектуючі для свого парку, включно з літаками Boeing.

Він зробив це після того, як Лукашенко, який регулярно спілкується з президентом Росії Володимиром Путіним і отримав від Трампа дружнього листа з особистим підписом, погодився звільнити 52 ув'язнених, включно з журналістами і політичними опонентами.

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренніков особисто привітав двох американських офіцерів, які потиснули йому руку і, говорячи російською, подякували за запрошення.

Парнелл не назвав їхніх імен у своїй заяві агентству Reuters. Однак агентство ідентифікувало одного з них як підполковника ВПС Брайана Шоупа.

Представник Міністерства війни США, який побажав залишитися анонімним, повідомив, що востаннє США спостерігали за навчаннями "Захід" 2021 року.

Нагадаємо, тим часом фрегат Північного флоту Росії "Адмірал Головко" запустив гіперзвукову ракету "Циркон" по цілі під час спільних із Білоруссю стратегічних навчань "Запад-2025" у Баренцевому морі.

І виявилося, що на навчаннях "Запад-2025" присутні військові не тільки з РФ і Білорусі. Туди з'явилися бригади з Індії, Бангладеш і країн Африки.