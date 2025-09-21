Загрози з боку Білорусі: у ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні після військових навчань "Запад—2025"

Після проведення навчань "Запад-2025" на території Білорусі представники російських збройних сил повернулися у місця постійної дислокації.

На кордоні з Україною наразі активності з боку Білорусі не спостерігається, повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"По лінії нашого кордону з Білоруссю ситуація не змінилася. Як це було і до навчань "Запад-2025", і під час цих навчань, і зараз — активності по напрямку нашого кордону на території Білорусі ми не фіксуємо", — констатував він.

Після завершення активної фази спільних навчань білоруські та російські підрозділи повернулися на постійні місця дислокації, зазначив він, додавши, що чисельність особового складу та техніки росіян була незначною, і зараз українські прикордонники не фіксують переміщень представників ЗС РФ.

Утім Демченко наголосив, що напрямок все одно залишається потенційно загрозливим, оскільки офіційний Мінськ продовжує підтримувати країну-агресора та продовжує тримати на кордоні невелику кількість підрозділів.

Зазначимо, спільні російсько-білоруські стратегічні військові навчання "Запад — 2025" проходили у Білорусі з 12 по 16 вересня 2025 року.

Нагадаємо, у стратегічних спільних навчаннях ЗС РФ і Білорусії узяли участь військові контингенти республік Бангладеш, Індія та Іран та оперативні групи від Буркіна-Фасо, Конго і Малі.

Окрім того, на навчаннях помітили й американських військових, які спостерігали за маневрами.