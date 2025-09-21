На Черниговщине прозвучало объявление о радиационной опасности: что произошло

В воскресенье днем, 21 сентября, в Прилуцком районе Черниговской области была объявлена "радиационная" тревога.

Related video

Указанную тревогу-предупреждение о радиационной опасности объявили в 15:50, сообщают мониторинговые ресурсы.

Радиационная опасность длилась меньше минуты и ее практически сразу переправили на угрозу от управляемых авиационных бомб.

"Радиационная опасность в Прилуцком районе объявлена ошибочно", — сообщили на мониторинговых каналах.

Напомним, поздно вечером 7 сентября, на фоне российской атаки беспилотников в Кропивницком объявили радиационную опасность. Радиационная угроза в районе была объявлена в 22:49, но уже через минуту, в 22:50, прозвучало оповещение об отбое. Председатель Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович лично сообщил гражданам, что в приложении воздушных тревог случился сбой, что повлекло ошибочное объявление.

Фокус писал, что ложные объявления радиационной опасности происходят далеко не впервые. Скажем, 20 августа о радиационной опасности объявили в Миргородском районе Полтавской области. Тогда местные власти также объясняли такое оповещение "сбоем".

В мае текущего года похожий инцидент произошел в Днепропетровской области. Жители города Никополь и прилегающей территориальной общины также получили сигнал о радиационной опасности.