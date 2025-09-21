На Чернігівщині пролунало оголошення про радіаційну небезпеку: що сталося

У неділю вдень, 21 вересня, у Прилуцькому районі Чернігівської області було оголошено "радіаційну" тривогу.

Зазначену тривогу-попередження про радіаційну небезпеку оголосили о 15:50, повідомляють моніторингові ресурси.

Радіаційна небезпека тривала менше ніж хвилину і її практично одразу переправили на загрозу від керованих авіаційних бомб.

"Радіаційна небезпека у Прилуцькому районі оголошена помилково", — повідомили на моніторингових каналах.

Нагадаємо, пізно увечері 7 вересня, на тлі російської атаки безпілотників у Кропивницькому оголосили радіаційну небезпеку. Радіаційна загроза у районі була оголошена об 22:49, але вже через хвилину, об 22:50, пролунало сповіщення про відбій. Голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович особисто повідомив громадянам, що у застосунку повітряних тривог трапився збій, що спричинило помилкове оголошення.

Фокус писав, що помилкові оголошення радіаційної небезпеки відбуваються далеко не вперше. Скажімо, 20 серпня про радіаційну небезпеку оголосили у Миргородському районі Полтавської області. Тоді місцева влада також пояснювала таке оповіщення "збоєм".

У травні поточного року схожий інцидент трапився у Дніпропетровській області. Мешканці міста Нікополь та прилеглої територіальної громади також отримали сигнал про радіаційну небезпеку.