Путин раздаст по 2 гектара захваченной украинской земли боевикам РФ, — ЦНС

Президент России Владимир Путин раздаст российским оккупантам по два гектара захваченных украинских земель.

Это еще раз подтверждает, что для Москвы война с Украиной является чисто колониальной, сообщили в Центре национального сопротивления.

"Российский диктатор пообещал боевикам 2 гектара украинской земли. Российская война является сугубо колониальной, что подтверждает обещание диктатора Владимира Путина выдать по 2 гектара нашей земли боевикам", — говорится в сообщении.

В ЦНС подчеркнули, что россияне не скрывают намерений раздавать захваченные и отобранные у украинцев земельные участки в качестве награды своим боевикам.

Там также напомнили, что ранее российская пропаганда распространяла фейки о якобы намерениях Киева "раздавать донбасские земли украинским солдатам".

"Показательно, что ранее российская пропаганда обвиняла в этом именно Украину, якобы она хотела раздавать донбасские земли солдатам. Но, как всегда, это лишь проекция собственных преступных планов", — отметили в ЦНС.

Напомним, 10 сентября в ЦНС сообщили, что россияне готовят боевиков для работы в оккупационных администрациях Запорожья.

В июле россияне разрешили жителям временно оккупированных территорий Украины, которые не имеют паспорта и гражданства, служить в оккупационных войсках.