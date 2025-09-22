Путін роздасть по 2 гектара захопленої української землі бойовикам РФ, — ЦНС

Президент Росії Володимир Путін роздасть російським окупантам по два гектари захоплених українських земель.

Це ще раз підтверджує, що для Москви війна з Україною є суто колоніальною, повідомили у Центрі національного спротиву.

"Російський диктатор пообіцяв бойовикам 2 гектари української землі. Російська війна є суто колоніальною, що підтверджує обіцянка диктатора Володимира Путіна видати по 2 гектари нашої землі бойовикам", — йдеться у повідомленні.

В ЦНС підкреслили, що росіяни не приховують намірів роздавати захоплені та відібрані в українців земельні ділянки як нагороду своїм бойовикам.

Там також нагадали, що раніше російська пропаганда поширювала фейки про нібито наміри Києва "роздавати донбаські землі українським солдатам".

"Показово, що раніше російська пропаганда звинувачувала в цьому саме Україну, нібито вона хотіла роздавати донбаські землі солдатам. Але, як завжди, це лише проєкція власних злочинних планів", — наголосили в ЦНС.

Нагадаємо, 10 вересня в ЦНС повідомили, що росіяни готують бойовиків для роботи в окупаційних адміністраціях Запоріжжя.

У липні росіяни дозволили мешканцям тимчасово окупованих територій України, які не мають паспорта та громадянства, служити в окупаційних військах.