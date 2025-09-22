"Должны пойти на этот шаг": эксперт объяснил, почему Украина разрешила экспортировать свое оружие за границу

Украина должна была позволить экспортировать оружие отечественного производства, ведь в перспективе это принесет пользу Вооруженным силам Украины.

В частности, одним из плюсов украинского экспорта оружия является существенный рост внутреннего производства дронов, заявил в комментарии "24 каналу" военный эксперт Игорь Романенко.

"Если не идти на экспорт оружия, то дополнительные возможности по производству не появятся. Если же дадим предприятиям производить и для наших, и для других, то производство увеличится. Это полезно для нас", — сказал Романенко

Он пояснил, что производители дронов в Украине сейчас выпускают продукции на 1,5 млрд долларов. В то же время при наличии необходимого финансирования этот показатель может вырасти до 4 миллиардов долларов.

"Должны пойти на этот шаг. Но нужен здесь рациональный подход. Важно осуществлять контроль того, что мы продаем", — отметил Романенко.

Эксперт отметил, что российско-украинская война существенно изменила "позиции" различных видов оружия. Поэтому Соединенные Штаты и европейские страны заинтересованы купить готовый продукт, который продемонстрировал эффективность на современном поле боя.

