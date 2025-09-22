"Маємо піти на цей крок": експерт пояснив, чому Україна дозволила експортувати свою зброю закордон

Україна повинна була дозволити експортувати зброю вітчизняного виробництва, адже у перспективі це принесе користь Збройним силам України.

Зокрема, одним з плюсів українського експорту зброї є суттєве зростання внутрішнього виробництва дронів, заявив в коментарі "24 каналу" військовий експерт Ігор Романенко.

"Якщо не йти на експорт зброї, то додаткові можливості з виробництва не з'являться. Якщо ж дамо підприємствам виробляти і для наших, і для інших, то виробництво збільшиться. Це корисно для нас", — сказав Романенко

Він пояснив, що виробники дронів в Україні зараз випускають продукції на 1,5 млрд доларів. Водночас за наявності необхідного фінансування цей показник може зрости до 4 мільярдів доларів.

"Маємо піти на цей крок. Але потрібен тут раціональний підхід. Важливо здійснювати контроль того, що ми продаємо", — зазначив Романенко.

Експерт наголосив, що російсько-українська війна суттєво змінила "позиції" різних видів зброї. Тому Сполучені Штати та європейські країни зацікавлені купити готовий продукт, який продемонстрував ефективність на сучасному полі бою.

