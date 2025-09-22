Авиапарк РФ стареет, а детали недоступны: Москва добивается ослабления санкций, — Reuters

Россия пытается убедить международные авиационные структуры в необходимости ослабления санкций, наложенных после начала полномасштабной войны в Украине. Кремль объясняет, что ограничения на поставки запчастей и полеты подрывают безопасность воздушных перевозок.

Related video

Как сообщает агентство Reuters, на этой неделе в Монреале проходит Ассамблея Международной организации гражданской авиации (ИКАО), где российские представители добиваются пересмотра ограничений. В представленных рабочих документах Москва называет санкции "незаконными принудительными мерами" и заявляет, что они противоречат международным правилам.

После вторжения в Украину в феврале 2022 года западные страны запретили поставки России самолетов и авиационных комплектующих иностранного производства. В общем, это лишило российские авиакомпании возможности напрямую покупать детали для более 700 воздушных судов, среди которых большинство составляют Boeing и Airbus. С тех пор перевозчики вынуждены получать необходимые запчасти через сложные схемы непрямого импорта.

Источники в российской авиационной отрасли утверждают, что Кремль продвигает идею снятия ограничений на поставки деталей, поскольку без них поддержание безопасности полетов якобы становится невозможным. Именно этот аргумент Москва приводит в своих обращениях к регуляторам и делегатам ИКАО.

Международная организация гражданской авиации уже осуждала Россию за нарушение суверенитета воздушного пространства Украины и незаконную повторную регистрацию самолетов. Несмотря на это, Москва стремится получить место в руководящем совете организации, состоящей из 36 государств. В 2022 году попытка войти в состав совета провалилась из-за нехватки голосов, но теперь Россия пытается повторить попытку.

Против такой инициативы уже выступила Канада. В МИД страны подчеркнули, что не поддерживают избрание РФ в руководящий орган ИКАО.

Россия апеллирует и к тому, что недавно США сняли санкции с белорусской "Белавиа". Кремль пытается использовать этот прецедент как аргумент в переговорах, указывая, что ограничения в сфере авиации якобы нарушают право людей на свободу передвижения.

В документах, переданных в ИКАО, также критикуется закрытие воздушного пространства 37 государств для российских авиакомпаний и запрет на техническое обслуживание и страхование самолетов.

Однако, по словам экспертов, проблема заключается в том, что авиапарк РФ быстро изнашивается. Часть деталей для Airbus и Boeing невозможно получить даже через "серые" каналы, и это может привести к массовому простою самолетов.

Признаки ухудшения состояния флота уже заметны. В июле на Дальнем Востоке разбился Ан-24 советского производства 1976 года, в результате чего погибли все 48 человек на борту. Всего через несколько дней после трагедии национальный перевозчик "Аэрофлот" был вынужден отменить десятки рейсов из-за мощной кибератаки.

Также издание отметило, что Росавиация оставила без ответа запрос Reuters, а Министерство транспорта РФ воздержалось от комментариев. Кроме этого, украинская сторона пока официально не реагировала на российские требования.

Напомним, 14 августа вблизи острова Змеиный, в районе к юго-востоку от него, разбился российский многоцелевой истребитель Су-30СМ. После этой аварии Россия потеряла более половины самолетов этого типа, которые входили в состав 43-го отдельного морского штурмового авиационного полка воздушно-космических сил РФ.

Также Фокус писал, что в начале августа украинские Силы обороны провели результативную операцию, в ходе которой был нанесен удар по топливно-заправочному комплексу на аэродроме в Сочи, расположенном в Краснодарском крае РФ.