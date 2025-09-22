Авіапарк РФ старіє, а деталі недоступні: Москва домагається послаблення санкцій, — Reuters

Росія намагається переконати міжнародні авіаційні структури у необхідності послаблення санкцій, накладених після початку повномасштабної війни в Україні. Кремль пояснює, що обмеження на поставки запчастин та польоти підривають безпеку повітряних перевезень.

Як повідомляє агентство Reuters, цього тижня у Монреалі відбувається Асамблея Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО), де російські представники домагаються перегляду обмежень. У поданих робочих документах Москва називає санкції "незаконними примусовими заходами" та заявляє, що вони суперечать міжнародним правилам.

Після вторгнення в Україну у лютому 2022 року західні країни заборонили постачання Росії літаків та авіаційних комплектуючих іноземного виробництва. Загалом, це позбавило російські авіакомпанії можливості напряму купувати деталі для понад 700 повітряних суден, серед яких більшість становлять Boeing та Airbus. Відтоді перевізники змушені отримувати необхідні запчастини через складні схеми непрямого імпорту.

Джерела в російській авіаційній галузі стверджують, що Кремль просуває ідею зняття обмежень на постачання деталей, оскільки без них підтримання безпеки польотів нібито стає неможливим. Саме цей аргумент Москва наводить у своїх зверненнях до регуляторів та делегатів ІКАО.

Міжнародна організація цивільної авіації вже засуджувала Росію за порушення суверенітету повітряного простору України та незаконну повторну реєстрацію літаків. Попри це, Москва прагне отримати місце у керівній раді організації, що складається з 36 держав. У 2022 році спроба увійти до складу ради провалилася через брак голосів, але тепер Росія намагається повторити спробу.

Проти такої ініціативи вже виступила Канада. У МЗС країни підкреслили, що не підтримують обрання РФ до керівного органу ІКАО.

Росія апелює й до того, що нещодавно США зняли санкції з білоруської "Белавіа". Кремль намагається використати цей прецедент як аргумент у переговорах, вказуючи, що обмеження у сфері авіації начебто порушують право людей на свободу пересування.

У документах, переданих до ІКАО, також критикується закриття повітряного простору 37 держав для російських авіакомпаній та заборона на технічне обслуговування й страхування літаків.

Однак, за словами експертів, проблема полягає у тому, що авіапарк РФ швидко зношується. Частину деталей для Airbus і Boeing неможливо отримати навіть через "сірі" канали, і це може призвести до масового простою літаків.

Ознаки погіршення стану флоту вже помітні. У липні на Далекому Сході розбився Ан-24 радянського виробництва 1976 року, внаслідок чого загинули всі 48 осіб на борту. Лише за кілька днів після трагедії національний перевізник "Аерофлот" був змушений скасувати десятки рейсів через потужну кібератаку.

Також видання зауважило, що Росавіація залишила без відповіді запит Reuters, а Міністерство транспорту РФ утрималося від коментарів. Окрім цього, українська сторона поки офіційно не реагувала на російські вимоги.

Нагадаємо, 14 серпня поблизу острова Зміїний, у районі на південний схід від нього, розбився російський багатоцільовий винищувач Су-30СМ. Після цієї аварії Росія втратила понад половину літаків цього типу, які входили до складу 43-го окремого морського штурмового авіаційного полку повітряно-космічних сил РФ.

Також Фокус писав, що на початку серпня українські Сили оборони провели результативну операцію, під час якої було завдано удару по паливно-заправному комплексу на аеродромі в Сочі, розташованому в Краснодарському краї РФ.