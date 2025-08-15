Авіаполк Чорноморського флоту РФ втратив більше половини винищувачів Су-30СМ (відео)

14 серпня в районі на південний схід від острова Зміїний багатоцільовий російський винищувач Су-30СМ зазнав аварії. З падінням цієї машини Росія втратила більше ніж половину Су-30СМ, що перебували на озброєнні 43-го окремого морського штурмового авіаційного полку ПКС РФ.

Цей підрозділ базується на захопленому після 2014 року аеродромі "Саки" в Новофедорівці. Крім Су-30СМ, полк має у своєму розпорядженні фронтові бомбардувальники Су-24 чисельністю до однієї ескадрильї.

До початку повномасштабного вторгнення у складі полку було 12 Су-30СМ — повний комплект ескадрильї, повідомляє "Мілітарний" із посиланням на головного редактора Military Aviation Дениса Томенчука.

Оцінюючи стан підрозділу, аналітик зазначив, що перша бойова втрата сталася 5 березня 2022 року на Миколаївщині: тоді обидва пілоти катапультувалися і потрапили в полон — майор Олексій Головенський, командир авіаескадрильї, і штурман капітан Олексій Козлов.

Наступна втрата літака сталася 9 серпня 2022 року, коли українські сили завдали точного удару по авіабазі "Саки". У результаті росіяни позбулися трьох Су-30СМ безповоротно, ще один зазнав пошкоджень. Крім того, було знищено п'ять і пошкоджено три бомбардувальники Су-24.

Восени 2024 року втрати в 43-му полку продовжилися. У вересні в районі бойових дій було збито Су-30СМ із переносного зенітного ракетного комплексу бійцями спецпідрозділу Головного управління розвідки України.

Навесні 2025 року стався унікальний епізод у світовій військовій історії. 2 травня підрозділ ГУР МО України спільно з СБУ та силами оборони вперше застосував морський дрон, озброєний ракетою AIM-9, для знищення російського Су-30СМ у Чорному морі.

Літак Су-30М РФ — атака Сил оборони України

Нинішня втрата біля Зміїного стала вже сьомою для 43-го авіаполку. При цьому до списку втрат додаються пошкодження: 1 липня 2025 року український далекобійний дрон UJ-26 "Бобер" вразив аеродром "Саки", що призвело до нових пошкоджень техніки. Таким чином, із 12 Су-30СМ, з якими полк входив у війну, боєздатними залишається лише незначна кількість машин.

Нагадаємо, у червні російська авіація вперше залучила надзвукові протикорабельні ракети Х-31А/АД для знищення українських морських безпілотників Magura 7. До цього винищувачі Су-30 застосовували для цих цілей гарматне озброєння і касетні авіабомби, не вдаючись до високоточної ракетної зброї.