Авиаполк Черноморского флота РФ потерял более половины истребителей Су-30СМ (видео)

14 августа в районе к юго-востоку от острова Змеиный многоцелевой российский истребитель Су-30СМ потерпел крушение. С падением этой машины Россия потеряла более половины Су-30СМ, состоявших на вооружении 43-го отдельного морского штурмового авиационного полка ВКС РФ.

Данное подразделение базируется на захваченном после 2014 года аэродроме "Саки" в Новофедоровке. Помимо Су-30СМ, полк располагает фронтовыми бомбардировщиками Су-24 численностью до одной эскадрильи.

К началу полномасштабного вторжения в составе полка было 12 Су-30СМ — полный комплект эскадрильи, сообщает "Милитарный" со ссылкой на главного редактора Military Aviation Дениса Томенчука.

Оценивая состояние подразделения аналитик отметил, что первая боевая потеря произошла 5 марта 2022 года в Николаевской области: тогда оба пилота катапультировались и попали в плен — майор Алексей Головенский, командир авиаэскадрильи, и штурман капитан Алексей Козлов.

Следующая потеря самолета произошла 9 августа 2022 года, когда украинские силы нанесли точный удар по авиабазе "Саки". В результате россияне лишились трех Су-30СМ безвозвратно, еще один получил повреждения. Кроме того, были уничтожены пять и повреждены три бомбардировщика Су-24.

Осенью 2024 года потери в 43-м полку продолжились. В сентябре в районе боевых действий был сбит Су-30СМ из переносного зенитного ракетного комплекса бойцами спецподразделения Главного управления разведки Украины.

Весной 2025 года произошел уникальный эпизод в мировой военной истории. 2 мая подразделение ГУР МО Украины совместно с СБУ и силами обороны впервые применило морской дрон, вооруженный ракетой AIM-9, для уничтожения российского Су-30СМ в Черном море.

Самолет Су-30М РФ - атака Сил обороны Украины

Нынешняя потеря у Змеиного стала уже седьмой для 43-го авиаполка. При этом к списку утрат добавляются повреждения: 1 июля 2025 года украинский дальнобойный дрон UJ-26 "Бобер" поразил аэродром "Саки", что привело к новым повреждениям техники. Таким образом, из 12 Су-30СМ, с которыми полк входил в войну, боеспособными остается лишь незначительное число машин.

Напомним, в июне российская авиация впервые задействовала сверхзвуковые противокорабельные ракеты Х-31А/АД для уничтожения украинских морских беспилотников Magura 7. До этого истребители Су-30 применяли для этих целей пушечное вооружение и кассетные авиабомбы, не прибегая к высокоточному ракетному оружию.