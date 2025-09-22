Взрывы в Одессе: ВС РФ атаковали город баллистикой

Вечером 22 сентября в Одессе прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги. Воздушные силы предупредили о движении дронов-камикадзе и вероятности применения баллистических ракет.

Как сообщил корреспондент Фокуса, вечером 22 сентября в Одессе прогремели взрывы.

Сигнал воздушной тревоги объявили в 20:22. Было предупреждение и о возможном применении баллистического вооружения, после чего в городе услышали мощный взрыв, о котором сообщали жители.

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины заявили, что вражеские беспилотники двигались из акватории Черного моря в направлении Одесской области. Впоследствии было предупреждение и о возможном применении баллистического вооружения.

Местные жители в соцсетях также писали о клубах дыма над жилым массивом.

Официальных подтверждений о разрушениях или пострадавших от взрывов пока не поступало. Военные и экстренные службы уточняют обстоятельства инцидента.

