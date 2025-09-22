Взрывы в Одессе: ВС РФ атаковали город баллистикой
Вечером 22 сентября в Одессе прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги. Воздушные силы предупредили о движении дронов-камикадзе и вероятности применения баллистических ракет.
Как сообщил корреспондент Фокуса, вечером 22 сентября в Одессе прогремели взрывы.
Сигнал воздушной тревоги объявили в 20:22. Было предупреждение и о возможном применении баллистического вооружения, после чего в городе услышали мощный взрыв, о котором сообщали жители.
В Воздушных силах Вооруженных сил Украины заявили, что вражеские беспилотники двигались из акватории Черного моря в направлении Одесской области. Впоследствии было предупреждение и о возможном применении баллистического вооружения.
Местные жители в соцсетях также писали о клубах дыма над жилым массивом.
Официальных подтверждений о разрушениях или пострадавших от взрывов пока не поступало. Военные и экстренные службы уточняют обстоятельства инцидента.
Как сообщал Фокус, 4 сентября россияне атаковали Одессу дронами. В результате атаки в загорелось складское помещение.
Фокус также писал, что в Одессе из-за морской мины было повреждено грузовое судно.