Вибухи в Одесі: ЗС РФ атакували місто балістикою

Увечері 22 вересня в Одесі пролунали вибухи після оголошення повітряної тривоги. Повітряні сили попередили про рух дронів-камікадзе та ймовірність застосування балістичних ракет.

Related video

Як повідомив кореспондент Фокуса, ввечері 22 вересня в Одесі пролунали вибухи.

Сигнал повітряної тривоги оголосили о 20:22. Було попередження і про можливе застосування балістичного озброєння, після чого у місті почули потужний вибух, про який повідомляли жителі.

У Повітряних силах Збройних сил України заявили, що ворожі безпілотники рухалися з акваторії Чорного моря у напрямку Одеської області. Згодом було попередження і про можливе застосування балістичного озброєння.

Місцеві мешканці у соцмережах також писали про клуби диму над житловим масивом.

Офіційних підтверджень про руйнування чи постраждалих від вибухів наразі не надходило. Військові та екстрені служби уточнюють обставини інциденту.