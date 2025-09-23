Цели ночной атаки на Москву: россияне собирают дроны в аэропортах, — эксперт (видео)

Заместитель директора украинской компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский рассказал, что в терминалах аэропортов Москвы могут изготавливать дроны. Также спецподразделения ВС РФ используют в своих целях ТЦ, сознательно прикрываясь гражданской инфраструктурой.

Related video

Большинство терминалов российских аэропортов, которые сейчас не эксплуатируются, используют для создания дронов. Об этом военный эксперт сообщил в эфире телеканала "Киев" 23 сентября.

"Давайте вспомним торговые центры, которые используются для спецподразделений РФ. То есть в принципе по сути своей в Москве очень много целей. Они прикрываются гражданскими зданиями, но при этом они являются важными для Сил обороны Украины", — отметил он.

По словам Храпчинского, вокруг таких ТЦ "двойного назначения" россияне ставят самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы наземного базирования "Панцирь-С1".

"То есть мы говорим о том, что в принципе враг понимает, куда мы можем прилетать", — подчеркнул он.

Напомним, в апреле в российском СМИ продемонстрировали работу оператора дрона в столичном районе "Москва-Сити". Пропагандисты похвастались, что бойцы РФ способны поражать цели в Донецкой области, находясь на большом расстоянии от фронта. После критики относительно того, что эта информация делает "Москву-Сити" законной целью для ВСУ, пост удалили.

Украинские военные захватили у ВС РФ первого "трофейного" осла. По данным соцсетей, таких оккупантам поставляет вражеское Минобороны, а в Госдуме РФ считают животных "нормальной" альтернативой автотранспорта.