Цілі нічної атаки на Москву: росіяни збирають дрони в аеропортах, — експерт (відео)

Заступник директора української компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський розповів, що у терміналах аеропортів Москви можуть виготовляти дрони. Також спецпідрозділи ЗС РФ використовують у своїх цілях ТЦ, свідомо прикриваючись цивільною інфраструктурою.

Більшість терміналів російських аеропортів, які нині не експлуатуються, використовують для створення дронів. Про це військовий експерт повідомив в ефірі телеканалу "Київ" 23 вересня.

"Давайте пригадаємо торгові центри, які використовуються для спецпідрозділів РФ. Тобто в принципі по суті своїй у Москві дуже багато цілей. Вони прикриваються цивільними будівлями, але при цьому вони є важливими для Сил оборони України", — зазначив він.

Зі слів Храпчинського, навколо таких ТЦ "подвійного призначення" росіяни ставлять самохідні зенітні ракетно-гарматні комплекси наземного базування "Панцирь-С1".

"Тобто ми кажемо про те, що в принципі ворог розуміє, куди ми можемо прилітати", — підкреслив він.

Нагадаємо, у квітні в російському ЗМІ продемонстували роботу оператора дрона у столичному районі "Москва-Сіті". Пропагандисти похвалилися, що бійці РФ здатні вражати цілі у Донецькій області, перебуваючи на великій відстані від фронту. Після критики щодо того, що ця інформація робить "Москву-Сіті" законною ціллю для ЗСУ, пост видалили.

