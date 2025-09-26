МАГАТЭ зафиксировало взрыв БПЛА неподалеку Южно-Украинской АЭС: пострадала ли станция

В ночь на 25 сентября неподалеку от Южноукраинской атомной электростанции был сбит и взорван беспилотный летательный аппарат, который приблизился слишком близко к периметру объекта. Инцидент произошел примерно в 800 метрах от реакторного блока и не привел к жертвам и не нанес повреждений самому энергоблоку.

Как сообщает издание Reuters, со ссылкой на публикацию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), команда наблюдателей станции зафиксировала пролет 22 беспилотных летательных аппаратов над охраняемой территорией в ночь на 25 сентября. Некоторые из них, по словам Гросси, подошли на расстояние всего около 500 метров от критически важных объектов станции, что, по его словам, создает серьезные риски для ядерной безопасности.

Гросси также сообщил, что наблюдатели слышали выстрелы и взрывы примерно в час ночи. После осмотра места падения дрона был обнаружен кратер площадью около четырех квадратных метров. Обломки вызвали повреждения металлических конструкций, разбили окна транспортных средств и оборвали линию электропередач, которая не была непосредственно подключена к атомной станции.

"Опять дроны пролетают слишком близко к атомным электростанциям, ставя под угрозу ядерную безопасность. К счастью, инцидент прошлой ночью не привел ни к каким повреждениям самой Южноукраинской атомной электростанции. В следующий раз нам может не так повезти. Я продолжаю призывать обе стороны проявить максимальную военную сдержанность вокруг всех важных ядерных объектов", — подчеркнул Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Он добавил, что хотя на этот раз Южноукраинская АЭС не получила никаких повреждений, однако будущие подобные инциденты могут иметь значительно более серьезные последствия.

Напоследок Гросси отметил, что агентство продолжает работу по мониторингу и поддержке безопасности на украинских атомных станциях, и что миссия агентства будет успешной только в случае, если война закончится без серьезных ядерных аварий.

"Более трех с половиной лет МАГАТЭ делало все возможное, чтобы предотвратить ядерную аварию во время этой разрушительной войны. Мы сможем сказать, что наша миссия была успешной, только если война закончится без серьезной ядерной аварии. Наша незаменимая работа еще далеко не завершена", — сказал Генеральный директор Гросси.

Напомним, что 23 сентября в 16:56 последняя линия электропередач к Запорожской АЭС была отключена, из-за чего станция перешла на питание от аварийных дизельных генераторов, которые поддерживают работу критически важных систем охлаждения и безопасности.

Также, по данным правозащитной организации Truth Hounds, на оккупированной АЭС российские военные незаконно удерживали более 200 работников и местных жителей Энергодара, заставляя их к сотрудничеству под угрозой насилия и психологического давления.