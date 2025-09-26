МАГАТЕ зафіксувало вибух БпЛА неподалік Південноукраїнської АЕС: чи постраждала станція

В ніч на 25 вересня неподалік Південноукраїнської атомної електростанції було збито та підірвано безпілотний літальний апарат, який наблизився надто близько до периметра об’єкта. Інцидент стався приблизно за 800 метрів від реакторного блоку і не призвів до жертв та не завдав пошкоджень самому енергоблоку.

Як повідомляє видання Reuters, з посиланням на публікацію Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), команда спостерігачів станції зафіксувала проліт 22 безпілотних літальних апаратів над охоронюваною територією у ніч на 25 вересня. Деякі з них, за словами Гроссі, підійшли на відстань лише приблизно 500 метрів від критично важливих об’єктів станції, що, за його словами, створює серйозні ризики для ядерної безпеки.

Гроссі також повідомив, що спостерігачі чули постріли та вибухи приблизно о першій годині ночі. Після огляду місця падіння дрона було виявлено кратер площею майже чотири квадратних метри. Уламки спричинили пошкодження металевих конструкцій, розбили вікна транспортних засобів та обірвали лінію електропередач, яка не була безпосередньо підключена до атомної станції.

"Знову дрони пролітають надто близько до атомних електростанцій, ставлячи під загрозу ядерну безпеку. На щастя, інцидент минулої ночі не призвів до жодних пошкоджень самої Південноукраїнської атомної електростанції. Наступного разу нам може не так пощастити. Я продовжую закликати обидві сторони проявити максимальну військову стриманість навколо всіх важливих ядерних об'єктів", — підкреслив Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Він додав, що хоча цього разу Південноукраїнська АЕС не зазнала жодних пошкоджень, однак майбутні подібні інциденти можуть мати значно серйозніші наслідки.

Наостанок Гроссі наголосив, що агентство продовжує роботу з моніторингу і підтримки безпеки на українських атомних станціях, і що місія агентства буде успішною лише у випадку, якщо війна закінчиться без серйозних ядерних аварій.

"Понад три з половиною роки МАГАТЕ робило все можливе, щоб запобігти ядерній аварії під час цієї руйнівної війни. Ми зможемо сказати, що наша місія була успішною, лише якщо війна закінчиться без серйозної ядерної аварії. Наша незамінна робота ще далеко не завершена", — сказав Генеральний директор Гроссі.

Нагадаємо, що 23 вересня о 16:56 остання лінія електропередач до Запорізької АЕС була відключена, через що станція перейшла на живлення від аварійних дизельних генераторів, які підтримують роботу критично важливих систем охолодження та безпеки.

Також, за даними правозахисної організації Truth Hounds, на окупованій АЕС російські військові незаконно утримували понад 200 працівників та місцевих жителів Енергодара, змушуючи їх до співпраці під загрозою насильства та психологічного тиску.