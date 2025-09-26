Ни людей, ни ресурсов: состоится ли новое контрнаступление ВСУ, — ветеран (видео)

Единственная информация о вероятном наступлении Вооруженных сил Украины поступила от президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, отметил ветеран российско-украинской войны и экс-командир роты в батальоне "Айдар" Евгений Дикий. При этом на сегодня не видно, чтобы ВСУ имели достаточно людей и ресурсов для таких действий.

Трамп может заявлять любые вещи, поэтому лучше не слишком к нему прислушиваться, а вместо этого смотреть на его реальные решения, пояснил Дикий в эфире медиа NV. При этом реальная ситуация на поле боя не показывает, что Украина в ближайшее время может наступать, уточнил ветеран.

По мнению Дикого, если наступление ВСУ возможно, то это означает, что в публичном поле держится в секрете какая-то важная информация, которая бы это подтверждала. С другой стороны, может идти речь о "словесной игре", которая не имеет отношения к реальному положению вещей на фронте. Ветеран убежден, что украинская армия пока не может активизироваться и рвануть вперед. Кроме того, на самом деле лучше было бы, если бы наступление все же держалось в тайне, чтобы не повторилась история прошлого 2023 года, сказал он.

"Пусть бы мы многого просто не знали, потому что действительно о контрнаступлении уже хотелось бы говорить, когда оно уже осуществилось", — прозвучало в эфире.

Экс-военный отметил, что у Сил обороны нет ресурсов для наступления, а взамен он видит проблемы, которые продолжают расти.

"Я не считаю, что у нас есть основания сейчас этого [наступления — ред.] ожидать. Что же касается нашего наступления, то, откровенно говоря, я не вижу для него сил и средств. Я не вижу, кем нам сейчас наступать. У нас едва хватает людей держать оборону", — заявил Дикий.

Кроме того, ветеран подробнее упомянул проблемы с наступлением 2023 года. Он выделил несколько проблем: слишком разогретые ожидания населения и политиков, слив карта и планов наступления, давление западных партнеров, которые дали 10% нужного оружия и требовали прорывов на фронте.

"Прошлое неудачное контрнаступление, которое очень дорого нам стоило, вот и привело к нынешней ситуации в войне. Это контрнаступление было анонсировано, его требовали после этого союзники. Ну, мы же вам дали 10% от той потребности, которую вы озвучили по технике и по артиллерии", — пояснил ветеран.

Наступление ВСУ — что говорили власти и эксперты

Между тем о возможности наступления ВСУ высказался военный эксперт Михаил Самусь в эфире "Еспресо". Эксперт отметил, что сомневается в том, чтобы в публичном поле появилась информация о новых планах украинского командования. По его словам, опыт 2023 года показал, что политики Запада "сливают" эти планы в медиа. Если же говорят о каких-то картах наступления, то может идти речь об освещении реальной ситуации на поле боя, а не тех выдумок, которые показывает российский Генштаб.

Отметим, медиа The Wall Street Journal рассказало о планах наступления ВСУ, о которых украинская власть якобы рассказала президенту США Дональду Трампу. При этом источники журналистов отметили, что украинцы просили о предоставлении разведывательной информации для таких действий. Фокус поговорил с экспертами о возможности активизации ВСУ. Военный эксперт Дмитрий Снегирев пояснил, что для реального наступления нужна информационная тишина и что украинцы действительно способны проводить наступательные операции на отдельных отрезках фронта, как это делается, например, под Добропольем.

Напоминаем, 24 сентября экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вспомнил о наступлении Украины в 2023 году, озвучил, какими проблемами оно сопровождалось, и объяснил, как победить.