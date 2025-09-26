Ні людей, ні ресурсів: чи відбудеться новий контрнаступ ЗСУ, — ветеран (відео)

Єдина інформація про ймовірний наступ Збройних сил України надійшла від президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, зауважив ветеран російсько-української війни та екскомандир роти у батальйоні "Айдар" Євген Дикий. При цьому на сьогодні не видно, щоб ЗСУ мали достатньо людей та ресурсів для таких дій.

Related video

Трамп може заявляти будь-які речі, тому краще не надто до нього прислухатись, а натомість дивитись на його реальні рішення, пояснив Дикий в ефірі медіа NV. При цьому реальна ситуація на полі бою не показує, що Україна найближчим часом може наступати, уточнив ветеран.

Наступ ЗСУ - коментар Дикого див. з 25:06

На думку Дикого, якщо наступ ЗСУ можливий, то це означає, що у публічному полі тримається у секреті якась важлива інформація, яка б це підтверджувала. З іншого боку, може іти мова про "словесну гру", яка не має стосунку до реального стану речей на фронті. Ветеран переконаний, що українська армія поки не може активізуватись та рвонути вперед. Крім того, насправді краще було б, якби наступ все ж тримався у таємниці, щоб не повторилась історія минулого 2023 року, сказав він.

"Хай би ми багато чого просто не знали, тому що справді про контрнаступ вже хотілося б говорити, коли він вже здійснився", — пролунало в ефірі.

Ексвійськовий наголосив, що у Сил оборони немає ресурсів для наступу, а натомість він бачить проблеми, які продовжують зростати.

"Я не вважаю, що в нас є підстави зараз цього [наступу — ред.] очікувати. Що ж стосується нашого наступу, то, відверто кажучи, я не бачу для нього сил та засобів. Я не бачу, ким нам зараз наступати. В нас ледь вистачає людей тримати оборону", — заявив Дикий.

Крім того, ветеран детальніше згадав проблеми з наступом 2023 року. Він виділив кілька проблем: надто розігріті очікування населення й політиків, злив карта та планів наступу, тиск західних партнерів, які дали 10% потрібної зброї та вимагали проривів на фронті.

"Минулий невдалий контрнаступ, який дуже дорого нам коштував, от і привів до нинішньої ситуації у війні. Оцей контрнаступ був анонсований, його вимагали після цього союзники. Ну, ми ж вам дали 10% від тої потреби, яку ви озвучили по техніці та по артилерії", — пояснив ветеран.

Наступ ЗСУ — що говорила влада та експерти

Тим часом про можливість наступу ЗСУ висловився військовий експерт Михайло Самусь в ефірі "Еспресо". Експерт зауважив, що сумнівається у тому, щоб у публічному полі з'явилась інформація про нові плани українського командування. З його слів, досвід 2023 року показав, що політики Заходу "зливають" ці плани у медіа. Якщо ж говорять про які карти наступу, то може іти мова про висвітлення реальної ситуації на полі бою, а не тих вигадок, які показує російський Генштаб.

Зазначимо, медіа The Wall Street Journal розповіло про плани наступу ЗСУ, про які українська влада начебто розповіла президенту США Дональду Трампу. При цьому джерела журналістів зауважили, що українці просили про надання розвідувальної інформації для таких дій. Фокус поговорив з експертами про можливість активізації ЗСУ. Військовий експерт Дмитро Снегирьов пояснив, що для реального наступу потрібна інформаційна тиша і що українці дійсно здатні проводити наступальні операції на окремих відтинках фронту, як це робиться, наприклад, під Добропіллям.

Нагадуємо, 24 вересня ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний згадав про наступ України у 2023 році, озвучив, якими проблемами він супроводжувався, та пояснив, як перемогти.