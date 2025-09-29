Украина будет продавать избыточное оружие: Зеленский назвал четыре ключевых рынка (видео)

Президент Владимир Зеленский объявил о намерении осуществлять контролируемый экспорт тех видов вооружений, которые в Украине есть в профиците, а вырученные средства направить на производство дефицитных средств. Уже есть договоренности по четырем экспортным площадкам — с Соединенными Штатами, Европой, Ближним Востоком и Африкой.

Во время вечернего обращения президент рассказал, что провел совещание с производителями дальнобойного оружия, представителями Министерства обороны, сил безопасности и ведущих компаний-производителей дронов и ракет. Все участники обсуждали объемы производства; оказались разные оценки фактической способности предприятий, поэтому государственные структуры и производители будут координировать заказы и финансирование так, чтобы каждая компания могла выполнить взятые контракты. Украинское финансирование и партнеры уже направляют средства на поддержку производителей, особенно тех, кто производит дроны.

Зеленский подчеркнул, что экспорт будет контролируемым и коснется только тех образцов, которых хватает для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил; вырученные от его продажи средства пойдут на наращивание производства дефицитных видов вооружений и наполнение арсеналов. Президент проинформировал, что в рамках подготовки соглашений согласованы четыре основных направления экспорта — США, Европа, Ближний Восток и Африка — и добавил, что соответствующие договоренности прорабатываются.

Экспорт украинского оружия — что об этом известно

Напомним, что ранее Владимир Зеленский уже рассказывал о планах контролируемого экспорта тех видов вооружений, которые в Украине есть в избытке. Вырученные средства предусмотрено направить на наращивание производства первоочередно необходимых систем, в частности ударных и разведывательных дронов.

Экспорт будет происходить под строгим контролем и в соответствии с четкой последовательностью приоритетов: в первую очередь — обеспечение бригад на фронте, далее — пополнение национальных арсеналов, и только на третьем этапе — продажа. Среди избыточных видов вооружений президент назвал морские дроны и отдельные противотанковые средства, которые можно экспортировать без ущерба для обороноспособности страны. Также анонсировано создание трех экспортных платформ для сотрудничества с США, европейскими партнерами и другими заинтересованными государствами; все соглашения будут проходить тщательный отбор и осуществляться только с теми, кто реально поддерживает независимость Украины.

Ранее Фокус писал, что Украина впервые получит многоцелевые истребители Gripen, а также ожидает дополнительных поставок самолетов F-16, а также французских Mirage.

Кроме этого, 26 сентября издание The Telegraph со ссылкой на источники сообщило, что на закрытой встрече с президентом США Дональдом Трампом Владимир Зеленский якобы обращался с просьбой предоставить ракеты "Томагавк".