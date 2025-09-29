Україна продаватиме надлишкову зброю: Зеленський назвав чотири ключові ринки (відео)

Президент Володимир Зеленський оголосив про намір здійснювати контрольований експорт тих видів озброєнь, які в Україні є в профіциті, а виручені кошти спрямувати на виробництво дефіцитних засобів. Уже є домовленості щодо чотирьох експортних майданчиків — зі Сполученими Штатами, Європою, Близьким Сходом та Африкою.

Related video

Під час вечірнього звернення президент розповів, що провів нараду з виробниками далекобійної зброї, представниками Міністерства оборони, сил безпеки та провідних компаній‑виробників дронів і ракет. Усі учасники обговорювали обсяги виробництва; виявилися різні оцінки фактичної спроможності підприємств, тож державні структури та виробники координуватимуть замовлення й фінансування так, щоб кожна компанія могла виконати взяті контракти. Українське фінансування та партнери вже спрямовують кошти на підтримку виробників, особливо тих, хто виготовляє дрони.

Зеленський наголосив, що експорт буде контрольованим і торкнеться лише тих зразків, яких вистачає для задоволення потреб Збройних Сил; виручені від його продажу кошти підуть на нарощення виробництва дефіцитних видів озброєнь і наповнення арсеналів. Президент поінформував, що в рамках підготовки угод узгоджено чотири основні напрямки експорту — США, Європа, Близький Схід і Африка — та додав, що відповідні домовленості опрацьовуються.

Експорт української зброї — що про це відомо

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський уже розповідав про плани контрольованого експорту тих видів озброєнь, які в Україні є в надлишку. Виручені кошти передбачено спрямувати на нарощування виробництва першочергово необхідних систем, зокрема ударних і розвідувальних дронів.

Експорт відбуватиметься під суворим контролем та відповідно до чіткої послідовності пріоритетів: першочергово — забезпечення бригад на фронті, далі — поповнення національних арсеналів, і лише на третьому етапі — продаж. Серед надлишкових видів озброєнь президент назвав морські дрони та окремі протитанкові засоби, які можна експортувати без шкоди для обороноздатності країни. Також анонсовано створення трьох експортних платформ для співпраці зі США, європейськими партнерами та іншими зацікавленими державами; усі угоди проходитимуть ретельний відбір і здійснюватимуться лише з тими, хто реально підтримує незалежність України.

Раніше Фокус писав, що Україна вперше отримає багатоцільові винищувачі Gripen, а також очікує на додаткові постачання літаків F-16, а також французьких Mirage.

Окрім цього, 26 вересня видання The Telegraph з посиланням на джерела повідомило, що на закритій зустрічі з президентом США Дональдом Трампом Володимир Зеленський нібито звертався з проханням надати ракети "Томагавк".