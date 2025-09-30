Ивано-Франковск готовится к отключениям: мэр предупредил об атаках на энергетику с 10 октября (видео)

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив провел прямую трансляцию для жителей города. Он призвал общество быть готовым к возможным отключениям электроэнергии из-за атак российских оккупантов.

Как сообщил мэр Руслан Марцинкив в прямом эфире на своей официальной странице, враг продолжает массированно атаковать Украину. После недавнего комбинированного обстрела некоторые города уже столкнулись с суточными отключениями света.

"Призываю быть максимально бдительными, реагировать на тревоги и также быть готовыми к ударам по инфраструктуре", — подчеркнул Марцинкив.

Он прямо заявил о необходимости упреждающих мер.

"Поэтому давайте подготовимся сейчас вместе к возможным отключениям", — отметил городской голова.

Мэр также выразил надежду, что отключений удастся избежать.

"Дай, Бог, чтобы их не было, но видим опыт других городов, что враг бьет по инфраструктуре", — подчеркнул он.

Руслан Марцинкив обратил внимание на усиление угроз с началом осени. Он заявил, что количество ударов по энергетической инфраструктуре будет расти.

Особенно опасным периодом может стать середина октября.

"Количество ударов будет расти, особенно — с 10 октября", — сообщил мэр.

Угрозы также распространяются на всю область.

"Поэтому есть большие угрозы и для области", — добавил Руслан Марцинкив.

