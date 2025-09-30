Івано-Франківськ готується до відключень: мер попередив про атаки на енергетику з 10 жовтня (відео)

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків провів пряму трансляцію для мешканців міста. Він закликав громаду бути готовою до можливих відключень електроенергії через атаки російських окупантів.

Як повідомив мер Руслан Марцінків у прямому ефірі на своїй офіційній сторінці, ворог продовжує масовано атакувати Україну. Після нещодавнього комбінованого обстрілу деякі міста вже стикнулися з добовими відключеннями світла.

"Закликаю бути максимально пильними, реагувати на тривоги і також бути готовими до ударів по інфраструктурі", — наголосив Марцінків.

Він прямо заявив про необхідність попереджувальних заходів.

"Тому підготуймося зараз разом до можливих відключень", — зазначив міський голова.

Мер також висловив сподівання, що відключень вдасться уникнути.

"Дай, Боже, щоб їх не було, але бачимо досвід інших міст, що ворог б’є по інфраструктурі", — підкреслив він.

Руслан Марцінків звернув увагу на посилення загроз із початком осені. Він заявив, що кількість ударів по енергетичній інфраструктурі буде зростати.

Особливо небезпечним періодом може стати середина жовтня.

"Кількість ударів буде зростати, особливо — з 10 жовтня", — повідомив мер.

Загрози також поширюються на всю область.

"Тому є великі загрози і для області", — додав Руслан Марцінків.

