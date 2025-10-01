"Круговые" поставки оружия: Украина может получить румынские танки TR-85, но есть нюансы

Румыния планирует масштабную программу обновления бронетанкового парка. Правительство страны в 2025 году инициирует процедуру закупки 216 основных боевых танков нового поколения, которые должны заменить устаревшие TR-85M1 Bizonul — румынскую модернизацию советского Т-55.

В числе кандидатов называют такие ОБТ, как Abrams, Leopard 2A8 и K2 Black Panther, сообщает издание Defense Romania. Причем условием приобретения, которое должно начаться уже в текущем году, является локализация производства и изготовление конечной продукции в Румынии. Речь идет о корпусах танков, прицельном оборудовании, в том числе связанное с системами вооружения.

Комментируя новость обозреватели Defense Express предположили, что румынские TR-85 могут попасть в Украину, однако с определенными нюансами. Было отмечено, что если выбор падет на немецкие Leopard 2A8, то Германия может частично финансировать поставки или же даст скидку. Это может означать своего рода “круговую поставку” — механизм, который уже имел место в рамках военной помощи Украине.

Между тем такой вариант имеет как свои положительные моменты, так и недостатки. К примеру, Словения получала БМП M80A и M-55S в обмен на немецкие бронемашины Marder, а Чехия получила танки Leopard 2A4, поставив в рамках военной помощи Украине танки Т-72. Эти прецеденты показывают, что технически подобные схемы возможны — но детали всегда зависят от конкретных переговоров, политической воли и баланса интересов.

По имеющимся данным, в румынских резервах порядка 377 танков: около 220 Т-55АМ, 103 TR-85 и 54 TR-85M1. Румыния планирует заменить часть парка — в частности 216 машин — на новые образцы. Кроме того, настаивают на локализации производства, что делает вариант с южнокорейскими K2 более привлекательным для Бухареста с точки зрения промышленного развития. Но Германия может перехватить инициативу предложив дополнительные стимулы.

“Чтобы "убить одним выстрелом двух зайцев", можно предложить передачу танков и других образцов вооружения из румынских запасов Украине. И это позволит оправдать частичную оплату контракта немцами или дополнительную локализацию, при этом загружая собственную промышленность”, — пишут аналитики.

Танк TR-85: выгода для Украины

Между тем даже если сделка состоится, для Украины она не станет существенным усилением. Т-55 и TR-85 — это устаревшие образцы, которые могут быть использованы скорее в качестве базы для переоборудования в инженерную технику, БТР или БМП, что потребует дополнительных затрат.

Кроме того, модернизированные TR-85M1, вероятнее всего, останутся в резерве самой Румынии, а значит, Киеву могут достаться машины в худшем состоянии. В то же время Бухаресту сделка не принесет ощутимой экономии, учитывая высокую стоимость закупки Leopard 2A8 и сроки их производства.

Таким образом, вероятность заключения подобного соглашения пока невелика. Однако, как показывает опыт Хорватии и Словении, подобные инициативы могут быть реализованы, если Берлину и Бухаресту удастся согласовать условия, подытожили эксперты.

Ранее румынские СМИ заинтересовались, какую именно военную помощь страна отправила Украине. Одним из самых острых вопросов, стали танки, поскольку журналисты усомнились, действительно ли Киев получил их от Бухареста.