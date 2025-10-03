Флот РФ угрожает оружием: датские военные пожаловались на действия россиян

В Европе фиксируют резкий рост военной активности России. И выражается это в том, что военные корабли РФ уже много раз шли на столкновение с датскими судами в территориальных водах Дании, а также угрожали оружием датским судам и авиации.

Related video

Глава разведки Дании Томас Аренкиль заявил, что кроме угроз оружием, российские корабли с помощью специально оборудования создавали помехи, которые привели к сбоям GPS по всей Дании, пишет Reuters.

"По нашей оценке, в настоящее время Россия ведет гибридную войну против Дании и Запада. Россия хочет, чтобы мы поверили в неминуемость угрозы войны. Они хотят, чтобы мы жили с этим страхом", — сказал Аренкиль.

Он сказал, что датские военные стали свидетелями нескольких инцидентов в Датских проливах, когда вертолеты ВВС и корабли ВМС были обнаружены радарами сопровождения целей и подверглись физическому нацеливанию оружия с российских военных кораблей.

"Мы также видели несколько примеров движения российских военных кораблей на встречных курсах с датскими военными судами. Мы также зафиксировали, что российские военные корабли проходят через Датские проливы, оснащенные гидроакустическим оборудованием и оборудованием для постановки помех, и как минимум в одном случае, весьма вероятно, были установлены помехи, что привело к серьезным сбоям в работе GPS в Дании", — заявил Томас Аренкиль.

Одновременно Британия обвинила Россию в систематическом глушении спутников Королевских ВВС.

Генерал-майор Пол Тедман сообщил, что российские попытки вмешательства стали "еженедельными" с начала полномасштабной войны в Украине.

По его словам, Москва использует как наземные системы, так и собственные спутники, сближающиеся с британскими аппаратами для сбора данных.

А в Бельгии Минобороны расследует инцидент с 15 дронами, замеченными над военной базой в Эльзенборне у границы с Германией.

Похожие эпизоды зафиксировали в Германии: до шести неизвестных беспилотников кружили над авиабазой Бундесвера в Эрдинге под Мюнхеном, а затем переместились в район международного аэропорта. Это стало причиной приостановки его работы.

Напомним, в НАТО заявляют, что Россия уже ведет против альянса гибридную войну и одновременно готовится к возможности масштабного конфликта.

Также Фокус писал о том, как журналистов CNN пригласили совершить восьмичасовой наблюдательный полет над Восточной Европой. Цель мероприятия — попытаться “заглянуть” вглубь территории России и Беларуси, чтобы обнаружить возможное вторжение в воздушное пространство НАТО.