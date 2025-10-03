Флот РФ погрожує зброєю: данські військові поскаржилися на дії росіян

У Європі фіксують різке зростання військової активності Росії. І виражається це в тому, що військові кораблі РФ уже багато разів ішли на зіткнення з данськими суднами в територіальних водах Данії, а також погрожували зброєю данським суднам і авіації.

Related video

Голова розвідки Данії Томас Аренкіль заявив, що окрім погроз зброєю, російські кораблі за допомогою спеціального обладнання створювали перешкоди, які призвели до збоїв GPS по всій Данії, пише Reuters.

"За нашою оцінкою, нині Росія веде гібридну війну проти Данії та Заходу. Росія хоче, щоб ми повірили в неминучість загрози війни. Вони хочуть, щоб ми жили з цим страхом", — сказав Аренкіль.

Він сказав, що данські військові стали свідками кількох інцидентів у Датських протоках, коли вертольоти ВПС і кораблі ВМС було виявлено радарами супроводу цілей, і вони зазнали фізичного націлювання зброї з російських військових кораблів.

"Ми також бачили кілька прикладів руху російських військових кораблів на зустрічних курсах із данськими військовими суднами. Ми також зафіксували, що російські військові кораблі проходять через Данські протоки, оснащені гідроакустичним обладнанням та обладнанням для постановки перешкод, і щонайменше в одному випадку, цілком імовірно, були встановлені перешкоди, що призвело до серйозних збоїв у роботі GPS у Данії", — заявив Томас Аренкіль.

Одночасно Британія звинуватила Росію в систематичному глушінні супутників Королівських ВПС.

Генерал-майор Пол Тедман повідомив, що російські спроби втручання стали "щотижневими" з початку повномасштабної війни в Україні.

За його словами, Москва використовує як наземні системи, так і власні супутники, що зближуються з британськими апаратами для збору даних.

А в Бельгії Міноборони розслідує інцидент із 15 дронами, поміченими над військовою базою в Ельзенборні біля кордону з Німеччиною.

Схожі епізоди зафіксували в Німеччині: до шести невідомих безпілотників кружляли над авіабазою Бундесверу в Ердінгу під Мюнхеном, а потім перемістилися в район міжнародного аеропорту. Це стало причиною припинення його роботи.

Нагадаємо, у НАТО заявляють, що Росія вже веде проти альянсу гібридну війну і одночасно готується до можливості масштабного конфлікту.

Також Фокус писав про те, як журналістів CNN запросили здійснити восьмигодинний спостережний політ над Східною Європою. Мета заходу — спробувати "зазирнути" вглиб території Росії та Білорусі, щоб виявити можливе вторгнення в повітряний простір НАТО.