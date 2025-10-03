Переломный момент в войнах в Украине: длительного конфликта не будет, — полковник США

Россия постепенно исчерпывает ресурсы, необходимые для длительной войны, и ситуация в стране приближается к критической черте. Несмотря на попытки Кремля удержать контроль, перспектива длительного конфликта становится все менее реальной.

Об этом в эфире 24 Канала заявил полковник армии США Джон Свит. По его словам, даже новая волна мобилизации не принесет Кремлю стратегического преимущества, ведь современные технологии делают численность армии менее определяющей в бою.

Мир подчеркнул, что российское общество, которое годами жило в условиях экономических ограничений, все меньше готово терпеть.

"Мы приближаемся к переломному моменту. Опросы показывают, что около 75% населения поддерживает переговоры о завершении войны. Кроме того, ожидается нехватка еды и воды, а удары по НПЗ еще больше усиливают позиции Украины", — отметил он.

В эфире также напомнили, что США рассматривают передачу Украине крылатых ракет "Tomahawk". Генерал Кит Келлок объяснил, что эти ракеты позволят наносить точные удары по стратегически важным военным объектам на территории России и дополнят имеющиеся украинские беспилотники и другие ударные системы, уменьшая способность Кремля обеспечивать фронт ресурсами.

Влияние украинских атак уже заметно: за последнюю неделю повреждено около 25% российских нефтеперерабатывающих мощностей. Из-за этого до фронта ежедневно не доходит около миллиона баррелей топлива, возникает дефицит на автозаправках, растут цены, а поставки топлива в Москву и оккупированный Крым значительно затруднены.

Свит отметил, что успех Украины зависит от сочетания оборонительных и наступательных мер: эффективной системы ПВО, ударов по аэродромам и военным заводам, а также ограничения финансирования российской армии. По его словам, социальное давление, потери среди военных и экономические санкции могут заставить Кремль пересмотреть стратегию и приблизить момент реальных переговоров.

Полковник отметил, что дальнейшие атаки Украины на энергетическую и нефтяную инфраструктуру России не только истощают ресурсы врага, но и создают условия для перелома в войне, который может определить дальнейшее развитие конфликта.

Напомним, что Путин пригрозил США новым уровнем эскалации в случае применения Украиной ракет "Tomahawk". По его словам, применение ракет Tomahawk Украиной без прямого участия американских военнослужащих якобы невозможно.

Также Фокус писал, что 2 октября во время выступления президента РФ Владимира Путина был нанесен удар по филиалу завода "Азот" объединенной химической компании "Уралхим" в городе Березники Пермского края.