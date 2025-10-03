Переломний момент у війн в Україні: тривалого конфлікту не буде, — полковник США

Росія поступово вичерпує ресурси, необхідні для тривалої війни, і ситуація в країні наближається до критичної межі. Попри спроби Кремля утримати контроль, перспектива довготривалого конфлікту стає дедалі менш реальною.

Related video

Про це в ефірі 24 Каналу заявив полковник армії США Джон Світ. За його словами, навіть нова хвиля мобілізації не принесе Кремлю стратегічної переваги, адже сучасні технології роблять чисельність армії менш визначальною у бою.

Світ підкреслив, що російське суспільство, яке роками жило в умовах економічних обмежень, дедалі менше готове терпіти.

"Ми наближаємося до переломного моменту. Опитування показують, що близько 75% населення підтримує переговори про завершення війни. Крім того, очікується нестача їжі та води, а удари по НПЗ ще більше підсилюють позиції України", — зазначив він.

В ефірі також нагадали, що США розглядають передачу Україні крилатих ракет "Tomahawk". Генерал Кит Келлок пояснив, що ці ракети дозволять завдавати точних ударів по стратегічно важливих військових об’єктах на території Росії та доповнять наявні українські безпілотники та інші ударні системи, зменшуючи здатність Кремля забезпечувати фронт ресурсами.

Вплив українських атак вже помітний: за останній тиждень пошкоджено близько 25% російських нафтопереробних потужностей. Через це до фронту щодня не доходить близько мільйона барелів палива, виникає дефіцит на автозаправках, зростають ціни, а постачання пального до Москви та окупованого Криму значно ускладнене.

Світ зазначив, що успіх України залежить від поєднання оборонних і наступальних заходів: ефективної системи ППО, ударів по аеродромах і військових заводах, а також обмеження фінансування російської армії. За його словами, соціальний тиск, втрати серед військових і економічні санкції можуть змусити Кремль переглянути стратегію та наблизити момент реальних переговорів.

Полковник наголосив, що подальші атаки України на енергетичну та нафтову інфраструктуру Росії не лише виснажують ресурси ворога, а й створюють умови для перелому у війні, який може визначити подальший розвиток конфлікту.

Нагадаємо, що Путін пригрозив США новим рівнем ескалації у разі застосування Україною ракет "Tomahawk ". За його словами, застосовування ракет Tomahawk Україною без прямої участі американських військовослужбовців нібито неможливе.

Також Фокус писав, що 2 жовтня під час виступу президента РФ Володимира Путіна було завдано удару по філіалу заводу "Азот" об'єднаної хімічної компанії "Уралхім" у місті Березники Пермського краю.