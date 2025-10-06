150 поездов для ВСУ: как бюрократы ЕС тормозят поставки оружия в Украину, — генерал

Командующий Центром оперативно-транспортной поддержки Франции бригадный генерал Фабри Феола заявил о серьезных бюрократических препятствиях, мешающих оперативному перемещению войск и военной техники в Восточную Европу.

В Европе признают необходимость ускорить военную мобильность, однако логистика все еще скована бюрократическими барьерами и инфраструктурными проблемами, а процедуры согласования по-прежнему затягиваются. Об этом сообщает Defense News.

Феола отмечает, что формально ЕС установил максимально допустимый срок для оформления разрешений на пересечение границ военными конвоями — пять дней, но на практике процедура растягивается на "несколько десятков дней".

Генерал также упоминает проблемы с определением оптимальных маршрутов. По его словам, на то, чтобы проверить, может ли поезд с тем или иным вооружением пройти тем или иным маршрутом, тратится слишком много времени. Причем он отдельно подчеркнул, что альтернативы железнодорожным путям на сегодняшний день практически не существует.

"Железные дороги являются абсолютно необходимым видом транспорта, особенно в условиях, когда центр тяжести наших операций сместился из Африки в Европу, и особенно в Восточную Европу", — сказал Феола.

Чтобы ускорить логистику, генерал предлагает восстановить координацию и стандарты, близкие к временам Холодной войны, исключив двусмысленности при прохождении тяжелых грузов через сеть стран-членов ЕС.

Помимо бумажной волокиты, еще одну проблема заключается в состоянии мостов и тоннелей. Европейские чиновники утверждают, что на их ремонт и приведение в соответствие с военными требованиями требуется порядка 17 млрд евро, а это сложный процесс, от которого зависит способность Европы быстро передвигать крупные эшелоны по суше.

Как проблемы логистики отражаются на Украине

В своих комментариях по данной теме обозреватели Defense Express отметили, что транспортная сеть в Европе важна и для Украины, поскольку здесь речь идет о своевременных поставках вооружения и военной техники на нужды ВСУ. Так если в 2021 году Франция организовала менее пяти международных военных поездов, то в 2024 году их количество выросло примерно до 150 — увеличение в 30 раз.

По их мнению, ситуация в целом отражает медленную реакцию Европы на изменившийся характер угроз и рост требований по логистике и мобилизации.

В то же время во Франции уже предпринимают попытки систематизировать процесс: разрабатывается цифровая карта оптимальных маршрутов для военных эшелонов, чтобы оперативно оценивать пригодность путей и минимизировать время на согласование. Но, как подчеркивают военные, требуется политическая воля на уровне ЕС и национальных правительств, чтобы снять оставшиеся барьеры и обеспечить действительно быструю военную логистику.

Ранее сообщалось, что украинские военные активно работают по железнодорожным путям противника. В частности, в сентябре Силы обороны Украины провели в РФуникальную и сложную операцию, уничтожив важные железнодорожные пути и 15 цистерн с топливом.