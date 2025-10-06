150 поїздів для ЗСУ: як бюрократи ЄС гальмують постачання зброї в Україну, — генерал

Командувач Центру оперативно-транспортної підтримки Франції бригадний генерал Фабрі Феола заявив про серйозні бюрократичні перешкоди, що заважають оперативному переміщенню військ і військової техніки до Східної Європи.

У Європі визнають необхідність прискорити військову мобільність, однак логістика все ще скута бюрократичними бар'єрами та інфраструктурними проблемами, а процедури узгодження, як і раніше, затягуються. Про це повідомляє Defense News.

Феола зазначає, що формально ЄС встановив максимально допустимий термін для оформлення дозволів на перетин кордонів військовими конвоями — п'ять днів, але на практиці процедура розтягується на "кілька десятків днів".

Генерал також згадує проблеми з визначенням оптимальних маршрутів. За його словами, на те, щоб перевірити, чи може поїзд з тим чи іншим озброєнням пройти тим, чи іншим маршрутом, витрачається надто багато часу. Причому він окремо підкреслив, що альтернативи залізничним шляхам на сьогодні практично не існує.

"Залізниці є абсолютно необхідним видом транспорту, особливо в умовах, коли центр ваги наших операцій змістився з Африки до Європи, і особливо до Східної Європи", — сказав Феола.

Ешелон із танками в Польщі (ілюстративне фото) Фото: Відкриті джерела

Щоб прискорити логістику, генерал пропонує відновити координацію і стандарти, близькі до часів Холодної війни, виключивши двозначності під час проходження важких вантажів через мережу країн-членів ЄС.

Крім паперової тяганини, ще одна проблема полягає в стані мостів і тунелів. Європейські чиновники стверджують, що на їхній ремонт і приведення у відповідність із військовими вимогами потрібно близько 17 млрд євро, а це складний процес, від якого залежить здатність Європи швидко пересувати великі ешелони сушею.

Як проблеми логістики позначаються на Україні

У своїх коментарях щодо цієї теми оглядачі Defense Express зазначили, що транспортна мережа в Європі важлива і для України, оскільки тут ідеться про своєчасне постачання озброєння та військової техніки на потреби ЗСУ. Так, якщо 2021 року Франція організувала менше ніж п'ять міжнародних військових поїздів, то 2024 року їхня кількість зросла приблизно до 150 — збільшення в 30 разів.

На їхню думку, ситуація загалом відображає повільну реакцію Європи на змінений характер загроз і зростання вимог щодо логістики та мобілізації.

Водночас у Франції вже роблять спроби систематизувати процес: розробляється цифрова карта оптимальних маршрутів для військових ешелонів, щоб оперативно оцінювати придатність шляхів і мінімізувати час на узгодження. Але, як підкреслюють військові, потрібна політична воля на рівні ЄС і національних урядів, щоб зняти бар'єри, які залишилися, і забезпечити дійсно швидку військову логістику.

Раніше повідомлялося, що українські військові активно працюють по залізничних коліях противника. Зокрема, у вересні Сили оборони України провели у РФ унікальну і складну операцію, знищивши важливі залізничні колії та 15 цистерн із паливом.