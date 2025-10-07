"Дерзкая операция спасения": бабушку с внуком 1,5 часа вели пешком по линии фронта (видео)

Гражданских, которые оказались в эпицентре боевых действий на Новопавловском направлении, полтора часа вели по открытой местности среди белого дня. Их сопровождали украинские военные — пешком и с воздуха.

Related video

"Бойцы одной из рот 3-го механизированного батальона провели дерзкую операцию по спасению гражданских. Удалось эвакуировать пожилую женщину и ее внука. Село Новогригорьевка, в котором они проживали, оказалось на линии боевого столкновения. Бои ведутся уже непосредственно за населенный пункт", — пояснили в отдельной президентской бригаде имени гетмана Богдана Хмельницкого 7 октября.

Командир батальона объяснил, что эвакуацию с привлечением транспорта организовать было невозможно, потому что российские БПЛА в этом районе чрезвычайно активны, а машины — это приоритетная цель для дронов. Поэтому командование решило вывести вывести местных жителей в зону эвакуации пешком. Операцию проводили днем.

"В нашем районе боевых действий ночью уже почти никто не передвигается. Днем хоть как-то можно слиться с местностью. Ночью — ты как на ладони благодаря тепловизорам. Плюс у нас еще была надежда, что враг все поймет и не будет стрелять по эвакуационной группе", — признался комбат Олег "Аллигатор".

Операцию возглавил командир роты, которая отвечает за оборону Новогригорьевки. Операторы БПЛА с воздуха указывали группе дорогу. В целом операция заняла полтора часа, и гражданские вместе с военными успешно добрались до безопасной зоны.

"Ни один из военнослужащих не получил ранений", — добавила пресс-служба.

Напомним, бойцы 63 отдельной механизированной бригады ВСУ захватили в плен 22-летнего индийца, который воевал на стороне РФ. Он поделился своей историей, заверив, что готов отсидеть в украинской тюрьме.

Украинский специалист в области радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов распространил фото вражеского "Шахеда" с загадочным ящиком. Комментаторы предположили, что это может быть дополнительная боевая нагрузка или автомобильный аккумулятор.