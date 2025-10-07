"Зухвала операція порятунку": бабусю з онуком 1,5 години вели пішки по лінії фронту (відео)

Цивільних, які опинились в епіцентрі бойових дій на Новопавлівському напрямку, півтори години вели по відкритій місцевості серед білого дня. Їх супроводжували українські військові — пішки і з повітря.

"Бійці однієї з рот 3-го механізованого батальйону провели зухвалу операцію з порятунку цивільних. Вдалося евакуювати літню жінку та її онука. Село Новогригорівка, в якому вони проживали, опинилося на лінії бойового зіткнення. Бої ведуться вже безпосередньо за населений пункт", — пояснили в окремій президентській бригаді імені гетьмана Богдана Хмельницького 7 жовтня.

Командир батальйону пояснив, що евакуацію з залученням транспорту організувати було неможливо, тому що російські БПЛА у цьому районі надзвичайно активні, а машини — це пріоритетна ціль для дронів. Тому командування вирішило вивести вивести місцевих жителів у зону евакуації пішки. Операцію проводили вдень.

"В нашому районі бойових дій вночі уже майже ніхто не пересувається. Вдень хоч якось можна злитися з місцевістю. Вночі — ти як на долоні завдяки тепловізорам. Плюс у нас ще була надія, що ворог все зрозуміє і не буде стріляти по евакуаційній групі", — зізнався комбат Олег "Алігатор".

Операцію очолив командир роти, яка відповідає за оборону Новогригорівки. Оператори БПЛА з повітря вказували групі дорогу. Загалом операція зайняла півтори години, і цивільні разом з військовими успішно дістались безпечної зони.

"Жоден з військовослужбовців не зазнав поранень", — додала пресслужба.

