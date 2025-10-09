США вкладываются в новое "супер-оружие": что известно о морском ударном "Томагавке"

Модернизированная версия ракеты семейства "Томагавк" Maritime Strike Tomahawk (MST) становится ключевым элементом арсенала противокорабельных крылатых ракет ВМС США для надводных кораблей и подводных лодок. Недавно Пентагон заключил с Raytheon Technologies контракт на продолжение технологической разработки боеприпаса на сумму около 80 млн долларов.

О новой модификации известной во всем мире системе вооружения говорится в материале греческого эксперта Ставроса Атламазоглу.

Он пишет, что "Томагавк" как класс ракет — не новинка: различные варианты находятся на вооружении еще с 1980-х годов. Однако вариант Block V получил теперь противокорабельные возможности и в корпусе американских ВМС носит обозначение Maritime Strike Tomahawk.

По данным разработчиков и военных, эта версия сочетает проверенную платформу с новой головкой самонаведения и обновленными интеграционными решениями, что делает ее пригодной для поражения надводных целей на значительном удалении.

В Пентагоне отмечают, что изменения в контракте с Raytheon предусматривают закупку оборудования и ПО, необходимых для упрощения сертификации процессора наведения и других аппаратных компонентов.

"Эта модификация расширяет возможности поддержки дальнейшей разработки и сертификации аппаратного обеспечения процессора самонаведения и интеграционных активов для программы Maritime Strike Tomahawk", — говорится в пресс-релизе оборонного ведомства от 26 сентября.

Между тем MST не станет единственным противокорабельным средством ВМС: в арсенале остаются и другие ракеты, такие как Harpoon и LRASM (Long Range Anti-Ship Missile), способные к пуску с воздуха и с поверхности. Тем не менее, как отметил эксперт, унификация основных типов боеприпасов облегчает логистику и обслуживание флота, что особенно важно в условиях возможного конфликта в Индо-Тихоокеанском регионе.

Атламазоглу заключил, что возможный конфликт вокруг Тайваня или в Южно-Китайском море, где операции будут вестись на больших расстояниях, делает важным наличие точных и дальнобойных морских ударных средств. У MST заявленная приблизительная дальность — около 1 000 миль — что и ставит ее в центр американской стратегии контроля морских пространств на дальних подступах к побережью и в районах активного развертывания флотов противника.

Напомним, ВМС США намерены закупить 837 самонаводящихся боеголовок с несколькими каналами обнаружения, предназначенных для тактических крылатых ракет Tomahawk Block V в противокорабельной модификации MST.