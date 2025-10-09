США вкладаються в нову "супер-зброю": що відомо про морський ударний "Томагавк"

Модернізована версія ракети сімейства "Томагавк" Maritime Strike Tomahawk (MST) стає ключовим елементом арсеналу протикорабельних крилатих ракет ВМС США для надводних кораблів і підводних човнів. Нещодавно Пентагон уклав з Raytheon Technologies контракт на продовження технологічної розробки боєприпасу на суму близько 80 млн доларів.

Про нову модифікацію відомої в усьому світі системи озброєння йдеться в матеріалі грецького експерта Ставроса Атламазоглу.

Він пише, що "Томагавк" як клас ракет — не новинка: різні варіанти перебувають на озброєнні ще з 1980-х років. Однак варіант Block V отримав тепер протикорабельні можливості і в корпусі американських ВМС носить позначення Maritime Strike Tomahawk.

За даними розробників і військових, ця версія поєднує перевірену платформу з новою головкою самонаведення та оновленими інтеграційними рішеннями, що робить її придатною для ураження надводних цілей на значній відстані.

У Пентагоні зазначають, що зміни в контракті з Raytheon передбачають закупівлю обладнання та ПЗ, необхідних для спрощення сертифікації процесора наведення та інших апаратних компонентів.

"Ця модифікація розширює можливості підтримки подальшого розроблення та сертифікації апаратного забезпечення процесора самонаведення та інтеграційних активів для програми Maritime Strike Tomahawk", — ідеться у пресрелізі оборонного відомства від 26 вересня.

Тим часом MST не стане єдиним протикорабельним засобом ВМС: в арсеналі залишаються й інші ракети, як-от Harpoon і LRASM (Long Range Anti-Ship Missile), здатні до пуску з повітря і з поверхні. Проте, як зазначив експерт, уніфікація основних типів боєприпасів полегшує логістику та обслуговування флоту, що особливо важливо в умовах можливого конфлікту в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Атламазоглу зробив висновок, що можливий конфлікт навколо Тайваню або в Південнокитайському морі, де операції будуть вестися на великих відстанях, робить важливим наявність точних і далекобійних морських ударних засобів. У MST заявлена приблизна дальність — близько 1 000 миль — що і ставить її в центр американської стратегії контролю морських просторів на далеких підступах до узбережжя і в районах активного розгортання флотів противника.

Нагадаємо, ВМС США мають намір закупити 837 самонавідних боєголовок із кількома каналами виявлення, призначених для тактичних крилатих ракет Tomahawk Block V у протикорабельній модифікації MST.