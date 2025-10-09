Отправили копать, но приказали воевать: бойцов рембата перебросили на боевые позиции

В Купянске (Харьковская область) военнослужащие ремонтного батальона 125-й тяжелой механизированной бригады заявили о принудительном привлечении к боевым заданиям без соответствующей подготовки. Они утверждают, что после командировки для копания окопов их заставили занять огневые позиции, что повлекло за собой ранение и гибель сослуживца.

Как указано в коллективном обращении, опубликованном в Facebook, личный состав рембата жалуется на системное перераспределение задач и пренебрежение специализацией специалистов — от водителей и механиков до пилотов БпЛА и электроников. В обращении также приведена хронология инцидентов и перечень пострадавших.

В тексте отмечается, что к выполнению работ привлекали специалистов без соответствующей подготовки — ремонтников, сварщиков, крановщиков, операторов РЭБ и других — и сначала прибегли к попытке превратить их в стрелков, что якобы удалось предотвратить благодаря резонансу в СМИ.

"Вероятно вы помните недавнюю историю с попыткой привлечения личного состава ремонтно-восстановительного батальона 125 отдельной тяжелой механизированной бригады к ведению оборонительного боя в окопах первой линии обороны." — говорится в обращении.

Коллективное обращение военнослужащих

Далее авторы описывают повторение ситуации в другой период — когда тех же бойцов отправили в город Купянск для "копания окопов", но на месте приказ изменился на занятие огневых позиций и ведение обороны. По утверждению подписантов, в ходе продвижения к позициям произошло боестолкновение, в результате которого есть погибший и раненые.

"05.10.2025, во время выдвижения для занятия очередного наблюдательного пункта, группа, в которую входили представители рембата попадает под автоматный (!) огонь врага, происходит стрелковый бой. Как следствие — два тяжелых раненых на то время", — цитируют авторы обращения.

В обращении также сообщается о гибели старшего солдата — старшего водителя взвода обеспечения — во время эвакуации. Авторы ставят под сомнение организацию эвакуации и своевременность медицинской помощи, указывая на логистические проблемы и риски, связанные с действиями руководства бригады.

"В тот день один из раненых — старший солдат БЕЗСМЕРТНЫЙ Александр ('ЧЕРКАСЫ'), старший водитель взвода обеспечения рембата от полученных ранений умер во время эвакуации", — констатируют подписанты обращения.

В документе отдельно подчеркивается, что переформатирование бригады из территориальной обороны в тяжелую механизированную без надлежащей подготовки кадров и техники создало дисбаланс — нехватку специалистов в профильных подразделениях и попытки "переобучить" специалистов путем привлечения их к разнородным боевым задачам. Авторы называют такие подходы вредными для долгосрочной боеспособности подразделения и угрожающими для жизни личного состава.

"Поменять название, конечно, не трудно. Но почему-то с этим переходом все забыли, что изначально бригада формировалась... практически не было людей, которые хотя бы когда-то имели отношение к военному делу", — говорится в апелляции.

Подписанты призывают высших командиров пересмотреть подходы к комплектованию и использованию специалистов, обеспечить надлежащую подготовку перед привлечением к боевым задачам и признать ошибки, которые, по их мнению, привели к потерям и ранениям.

"Сколько жизней еще должны оборваться из-за непутевого руководства... Сколько еще нужно потерь, чтобы высшие начальники поняли ценность каждого на его посту...", — резюмируют авторы обращения.

На момент публикации командование Сухопутных войск и Генштаб ВСУ не комментировали данную информацию.

Напомним, переформатирование и ротация подразделений в сложных условиях фронта требуют постепенной подготовки личного состава и адекватного материального обеспечения — без этого риски для жизни и эффективности боевых подразделений возрастают.

