Відправили копати, але наказали воювати: бійців рембату перекинули на бойові позиції

У Куп'янську (Харківська область) військовослужбовці ремонтного батальйону 125-ї важкої механізованої бригади заявили про примусове залучення до бойових завдань без відповідної підготовки. Вони стверджують, що після відрядження для копання окопів їх змусили зайняти вогневі позиції, що спричинило поранення й загибель товариша по службі.

Як зазначено у колективному зверненні, опублікованому у Facebook, особовий склад рембату скаржиться на системний перерозподіл завдань і нехтування спеціалізацією фахівців — від водіїв і механіків до пілотів БпЛА та електроніків. У зверненні також наведено хронологію інцидентів і перелік постраждалих.

У тексті наголошується, що до виконання робіт залучали фахівців без відповідної підготовки — ремонтувальників, зварювальників, кранівників, операторів РЕБ та інших — і спочатку вдалися до спроби перетворити їх на стрільців, що нібито вдалося запобігти завдяки резонансу у ЗМІ.

"Певно ви пам'ятаєте нещодавню історію із спробою залучення особового складу ремонтно-відновлювального батальйону 125 окремої важкої механізованої бригади до ведення оборонного бою в окопах першої лінії оборони." — йдеться у зверненні.

Колективне звернення військовослужбовців

Далі автори описують повторення ситуації в інший період — коли тих самих бійців відправили до міста Куп'янськ для "копання окопів", але на місці наказ змінився на зайняття вогневих позицій та ведення оборони. За твердженням підписантів, у ході просування до позицій відбулося бойове зіткнення, внаслідок якого є загиблий і поранені.

"05.10.2025, під час висування для зайняття чергового спостережного пункту, група, до якої входили представники рембату потрапляє під автоматний (!) вогонь ворога, відбувається стрілецький бій. Як наслідок – два важких поранених на той час", — цитують автори звернення.

У зверненні також повідомляють про загибель старшого солдата — старшого водія взводу забезпечення — під час евакуації. Автори ставлять під сумнів організацію евакуації та своєчасність медичної допомоги, вказуючи на логістичні проблеми й ризики, пов'язані з діями керівництва бригади.

"Того дня один з поранених — старший солдат БЕЗСМЕРТНИЙ Олександр ('ЧЕРКАСИ'), старший водій взводу забезпечення рембата від отриманих поранень помер під час евакуації", — констатують підписанти звернення.

У документі окремо підкреслюють, що переформатування бригади з територіальної оборони на важку механізовану без належної підготовки кадрів і техніки створило дисбаланс — брак спеціалістів у профільних підрозділах і спроби "перенавчити" фахівців через залучення їх до різнорідних бойових завдань. Автори називають такі підходи шкідливими для довгострокової боєздатності підрозділу та загрозливими для життя особового складу.

"Поміняти назву, звісно, не важко. Але чомусь з цим переходом всі забули, що від початку бригада формувалась… практично не було людей, які хоча б колись мали відношення до військової справи", — йдеться в апелі.

Підписанти закликають вищих командирів переглянути підходи до комплектування та використання фахівців, забезпечити належну підготовку перед залученням до бойових завдань і визнати помилки, які, на їхню думку, призвели до втрат і поранень.

"Скільки життів ще мають обірватися через недолуге керівництво… Скільки ще потрібно втрат, щоб вищі начальники зрозуміли цінність кожного на його посту…", — резюмують автори звернення.

На момент публікації командування Сухопутних військ та Генштаб ЗСУ не коментували дану інформацію.

Нагадаємо, переформатування та ротація підрозділів у складних умовах фронту вимагають поступової підготовки особового складу й адекватного матеріального забезпечення — без цього ризики для життя й ефективності бойових підрозділів зростають.

