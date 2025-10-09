Производство Tomahawk в США: на какое количество ракет может рассчитывать Украина

На фоне обсуждений в Вашингтоне о возможности передачи Украине крылатых ракет Tomahawk, ключевой вопрос остается в практической плоскости: сколько таких ракет вообще доступно у США и как быстро их можно пополнить производством.

Обозреватели Defense Express в своем материале пишут, что для ответа важно учитывать как накопленное производство, так и текущие контракты и реальные темпы выпуска — большая часть этих данных доступна в публичных правительственных документах и контрактах подрядчиков.

Запасы и факты использования

Система Tomahawk разрабатывалась с 1972 года, а серийное производство началось в 1983 году. По последней точной публичной оценке на март 2024 года было произведено 8 919 ракет во всех версиях.

С момента первого боевого применения в 1991 году и до недавнего времени в боевых операциях было использовано более 2 300 ракет. С учетом последующих применений, включая инциденты, связанные с регионами Йемена и Ирана в 2022—2024 годах, общее количество пусков оценивается более чем в 2 465 единиц. От этой суммы надо отнимать ракеты, потраченные на учения, списанные по износу и те, что не прошли модернизацию.

По неофициальным оценках из открытых источников запас ракет в распоряжении США часто дается примерно как 4 000 единиц. Эта ориентировочная цифра оставляет "пробел" на несколько тысяч ракет по сравнению с суммой всего произведенного и списанного оружия.

"Это действительно очень значительное количество, которое вряд ли можно отстрелять во время тренировок и решить просто списать", — отмечают аналитики.

Производство и контракты

Ключевой фактор, определяющий способность выделить Tomahawk для Украины — темп производства и обязательства по текущим контрактам. Судя по данным бюджетных запросов Пентагона и публичным сообщениям о контрактах ситуация выглядит следующей:

В бюджетном запросе Пентагона на 2025 финансовый год отражены объемы производства: 68 ракет в фискальном 2023 году, 34 в 2024 году, план на 2025 год — 22 ракеты, при этом план на 2026 год — 57 ракет.

Публичное сообщение Минобороны США от 19 декабря 2024 года указывает на контракт с Raytheon на сумму 401 млн долларов на производство 131 ракеты Tomahawk Block V с поставкой до марта 2028 года. В том сообщении приводилось распределение по получателям: 26 для сухопутных войск, 16 для морской пехоты, а также 11 для Австралии и 78 для Японии.

Ранее, в мае 2022 года, Raytheon получил контракт на 154 ракеты Tomahawk Block V. Из них — 70 для ВМС, 54 для морской пехоты, 30 для армии на сумму 217 млн долларов со сроком исполнения до января 2025 года.

Суммируя публичные данные по контрактам и бюджетным планам, текущий известный объем производства Tomahawk ближайшими годами можно условно оценить в порядке 50 ракет в год, однако эта оценка сильно зависит от размера и графика новых заказов и не обязательно отражает возможный максимум производственной мощности.

Ранее сообщалось, что Пентагон заключил с Raytheon Technologies контракт на продолжение разработки модернизированной версии ракеты семейства "Томагавк" — Maritime Strike Tomahawk (MST) на сумму около 80 млн долларов. Эта модификация может стать ключевым элементом арсенала противокорабельных крылатых ракет ВМС США для надводных кораблей и подводных лодок.