Виробництво Tomahawk у США: на яку кількість ракет може розраховувати Україна

На тлі обговорень у Вашингтоні щодо можливості передання Україні крилатих ракет Tomahawk, ключове питання залишається в практичній площині: скільки таких ракет узагалі є у США і як швидко їх можна поповнити виробництвом.

Оглядачі Defense Express у своєму матеріалі пишуть, що для відповіді важливо враховувати як накопичене виробництво, так і поточні контракти і реальні темпи випуску — більша частина цих даних доступна в публічних урядових документах і контрактах підрядників.

Запаси та факти використання

Систему Tomahawk розробляли з 1972 року, а серійне виробництво почалося 1983 року. За останньою точною публічною оцінкою на березень 2024 року було вироблено 8 919 ракет у всіх версіях.

З моменту першого бойового застосування в 1991 році і до недавнього часу в бойових операціях було використано понад 2 300 ракет. З урахуванням подальших застосувань, включно з інцидентами, пов'язаними з регіонами Ємену та Ірану в 2022-2024 роках, загальну кількість пусків оцінюють у понад 2 465 одиниць. Від цієї суми треба віднімати ракети, витрачені на навчання, списані за зносом і ті, що не пройшли модернізацію.

Важливо

За неофіційними оцінками з відкритих джерел запас ракет у розпорядженні США часто дається приблизно як 4 000 одиниць. Ця орієнтовна цифра залишає "прогалину" на кілька тисяч ракет порівняно з сумою всієї виробленої та списаної зброї.

"Це справді дуже значна кількість, яку навряд чи можна відстріляти під час тренувань і вирішити просто списати", — зазначають аналітики.

Виробництво і контракти

Ключовий фактор, що визначає здатність виділити Tomahawk для України, — темп виробництва і зобов'язання за поточними контрактами. Судячи з даних бюджетних запитів Пентагону і публічних повідомлень про контракти, ситуація виглядає такою:

У бюджетному запиті Пентагону на 2025 фінансовий рік відображено обсяги виробництва: 68 ракет у фіскальному 2023 році, 34 — у 2024 році, план на 2025 рік — 22 ракети, при цьому план на 2026 рік — 57 ракет.

Публічне повідомлення Міноборони США від 19 грудня 2024 року вказує на контракт із Raytheon на суму 401 млн доларів на виробництво 131 ракети Tomahawk Block V із постачанням до березня 2028 року. У тому повідомленні наводився розподіл за одержувачами: 26 для сухопутних військ, 16 для морської піхоти, а також 11 для Австралії і 78 для Японії.

Раніше, у травні 2022 року, Raytheon отримав контракт на 154 ракети Tomahawk Block V. З них — 70 для ВМС, 54 для морської піхоти, 30 для армії на суму 217 млн доларів з терміном виконання до січня 2025 року.

Підсумовуючи публічні дані щодо контрактів і бюджетних планів, поточний відомий обсяг виробництва Tomahawk найближчими роками можна умовно оцінити приблизно в 50 ракет на рік, однак ця оцінка сильно залежить від розміру і графіка нових замовлень і не обов'язково відображає можливий максимум виробничої потужності.

Раніше повідомлялося, що Пентагон уклав з Raytheon Technologies контракт на продовження розробки модернізованої версії ракети сімейства "Томагавк" — Maritime Strike Tomahawk (MST) на суму близько 80 млн доларів. Ця модифікація може стати ключовим елементом арсеналу протикорабельних крилатих ракет ВМС США для надводних кораблів і підводних човнів.