FPV и F-35 против "Томагавков" и "Шахедов": в какую сторону свернула война, — аналитик

Российские дроны-камикадзе "Шахед" являются очень дешевым аналогом дорогостоящих крылатых ракет типа "Томагавк", которые летят на низкой высоте и добираются до цели, минуя преграды и особенности рельефа, пояснил западный аналитик. Войны в Украине и Израиле показали, что есть эффект и от FPV и артиллерии, и от F-35. Изменится ли использование крылатых ракет и есть ли у них будущее?

Related video

Крылатые ракеты, к которым относят американские "Томагавки" и даже российские "Шахеды", являются настоящим и будущим войны, говорится в колонке военного аналитика Майкла Бонерта на портале Defense News. В последующие годы будут использовать подходы, которые показали войны в Украине и Израиле, но роль крылатых ракет — не уменьшится.

В статье сравниваются войны 2022-2025 годов (Украина, Израиль) и войны начала 21 века. Выяснилось, что во всех случаях фигурировали крылатые ракеты. Новация российско-украинской войны — ударные дальнобойные дроны, которые имеют все признаки ракет, хотя и выглядят иначе, уточнил аналитик.

Российско-украинская война. Боевые действия начались танками, бронетехникой и артиллерией, а впоследствии Украина добавила к этому FPV-дроны, которые, как напомнил аналитик, использовались еще с 2010 года. Кроме того, с первых дней россияне применяли ракеты различных типов, в том числе, крылатые. Впрочем, со временем, традиционные средства дополнили новыми. По состоянию на 2025 год, Россия бьет по Украине дронами-камикадзе "Шахед", а Украина по РФ — дронами FP-1 (этот БпЛА Бонерт также отнес к "крылатым ракетам"). Аналитик отметил опасность такого типа оружия для страны большого размера.

"Даже самые лучшие средства обороны оказались неспособными остановить эту угрозу. Чем больше страна, тем менее ее можно защитить. География и физика на стороне этого оружия", — объясняется в статье.

Израильско-иранская война. В этой войне активно отработали стелс-самолеты F-35 Армии обороны Израиля (а также B-2 Пентагона), которые нанесли высокоточные удары по противнику. С другой стороны, Израиль также создал собственный ответ на "Шахеды" — дроны "Гарпия", уточнил аналитик.

В статье сравниваются два подхода к ведению войны. Первый — с помощью дронов: оружие дешевле, может доставать вглубь территории, повреждать инфраструктурные объекты и обходить средства ПВО. Второй — с помощью стелс-истребителей, которые дорогим оружием могут достать сразу до командных пунктов и прекратить войну, которая, по сути, не успевает начаться. Среди прочего, вспоминают о ракетах "Томагавк", которые США активно использовали во время конфликтов в конце 20 века: они, как и "Шахеды", летят низко, но несут больше взрывчатки и с более высокой скоростью.

"Это две принципиально разные точки зрения, однако ни одна из них по-настоящему не опровергает постоянно превосходящих по характеристикам и экономически эффективных крылатых ракет. Независимо от того, как будет развиваться будущее войны, крылатые ракеты на низкой высоте и ударные беспилотники всегда будут первым залпом", — подытожил Бонерт.

Аналитик отдельно уточнил, почему он называет "Шахеды" дешевыми аналогами крылатых ракет и сравнивает с "Томагавками". По его мнению, это медленные крылатые ракеты, которые "используют винты вместо турбовентиляторных двигателей", но "принципиально ничем не отличаются от своих более быстрых аналогов". В частности, дроны бьют по фиксированной цели, летят на низкой высоте, имеют автономный полет и разовый запуск.

Удары "Шахедов" — детали российских обстрелов

Отметим, Фокус писал о массированных ударах "Шахедов" РФ по Украине. Один из ударов состоялся в ночь на 8 сентября: под ударом оказался Кривой Рог.

В то же время, есть результаты атак воздушных средств поражения по территории РФ. Например, в сентябре командующий силами беспилотник систем Роберт Бровди сообщил, что в августе 17 раз ударили по российской нефтеперерабатывающей, причем некоторые НПЗ горели дважды. В сентябре удары продолжились: например, в оккупированном Крыму взорвали нефтяной терминал в Феодосии, который горел трое суток подряд.

Напоминаем, 6 октября французское медиа Le Monde рассказало о новой тактике ударов "Шахедов" РФ по Украине.