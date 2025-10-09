FPV та F-35 проти "Томагавків" та "Шахедів": у який бік звернула війна, — аналітик

Російські дрони-камікадзе "Шахед" є дуже дешевим аналогом дороговартісних крилатих ракет типу "Томагавк", які летять на низькій висоті та дістаються до цілі, оминаючи перепони та особливості рельєфу, пояснив західний аналітик. Війни в Україні та Ізраїлі показали, що є ефект і від FPV та артилерії, і від F-35. Чи зміниться використання крилатих ракет та чи є у них майбутнє?

Related video

Крилаті ракети, до яких відносять американські "Томагавки" і навіть російські "Шахеди", є сьогоденням та майбутнім війни, ідеться у колонці військового аналітика Майкла Бонерта на порталі Defense News. У наступні роки використовуватимуть підходи, які показали війни в Україні та Ізраїлі, але роль крилатих ракет — не зменшиться.

У статті порівнюються війни 2022-2025 років (Україна, Ізраїль) та війни початку 21 століття. З'ясувалось, що в усіх випадках фігурували крилаті ракети. Новація російсько-української війни — ударні далекобійних дронів, які мають усі ознаки ракет, хоч і виглядають інакше, уточнив аналітик.

Російсько-українська війна. Бойові дії почались танками, бронетехнікою та артилерією, а згодом Україна додала до цього FPV-дрони, які, як нагадав аналітик, використовувались ще з 2010 року. Крім того, з перших днів росіяни застосовували ракети різних типів, у тому числі, крилаті. Втім, з часом, традиційні засоби доповнили новими. Станом на 2025 рік, Росія б'є по Україні дронами-камікадзе "Шахед", а Україна по РФ — дронами FP-1 (цей БпЛА Бонерт також відніс до "крилатих ракет"). Аналітик наголосив на небезпеці такого типу зброї для країни великого розміру.

"Навіть найкращі засоби оборони виявилися нездатними зупинити цю загрозу. Чим більша країна, тим менш її можна захистити. Географія та фізика на боці цієї зброї", — пояснюється у статті.

Ізраїльсько-іранська війна. У цій війні активно відпрацювали стелс-літаки F-35 Армії оборони Ізраїлю (а також B-2 Пентагону), які завдали високоточні удари по противнику. З іншого боку, Ізраїль також створив власну відповідь на "Шахеди" — дрони "Гарпія", уточнив аналітик.

У статті порівнюються два підходи до ведення війни. Перший — за допомогою дронів: зброя дешевша, може діставати вглибину території пошкоджувати інфраструктурні об'єкти та обходити засоби ППО. Другий — за допомогою стелс-винищувачів, які дорогою зброєю можуть дістати відразу до командних пунктів та припинити війну, яка, по-суті, не встигає початись. Серед іншого, згадують про ракети "Томагавк", які США активно використовували під час конфліктів у кінці 20 століття: вони, як і "Шахеди", летять низько, але несуть більше вибухівки і з вищою швидкістю.

"Це дві принципово різні точки зору, проте жодна з них по-справжньому не спростовує постійно перевершуючих за характеристиками та економічно ефективних крилатих ракет. Незалежно від того, як розвиватиметься майбутнє війни, крилаті ракети на низькій висоті та ударні безпілотники завжди будуть першим залпом", — підсумував Бонерт.

Аналітик окремо уточнив, чому він називає "Шахеди" дешевими аналогами крилатих ракет та порівнює з "Томагавками". На його думку, це повільні крилаті ракети, які "використовують гвинти замість турбовентиляторних двигунів", але "принципово нічим не відрізняються від своїх швидших аналогів". Зокрема, дрони б'ють по фіксованій цілі, летять на низькій висоті, мають автономний політ та разовий запуск.

Удари "Шахедів" — деталі російських обстрілів

Зазначимо, Фокус писав про масовані удари "Шахедів" РФ по Україні. Один з ударів відбувся в ніч на 8 вересня: під ударом опинився Кривий Ріг.

Водночас, є результати атак повітряних засобів ураження по території РФ. Наприклад, у вересні командувач силами безпілотник систем Роберт Бровді повідомив, що у серпні 17 разів вдарили по російській нафтопереробні, при чому деякі НПЗ горіли двічі. У вересні удари продовжились: наприклад, в окупованому Криму підірвали нафтовий термінал у Феодосії, який палав три доби поспіль.

Нагадуємо, 6 жовтня французьке медіа Le Monde розповіло про нову тактику ударів "Шахедів" РФ по Україні.