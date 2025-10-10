"Смертельный лотерейный билет": на юге ВС РФ жалуются на неисправные боеприпасы, из-за которых гибнут

На оккупированной части Херсонской области бойцы 439-й гвардейской ракетно-артиллерийской бригады ВС РФ получают неисправные боеприпасы, из-за чего имеют потери в личном составе.

Недавно военные получили очередную партию таких боеприпасов. При попытке их применить снаряды часто взрываются. Об этом рассказали военные агенты партизанского движения "АТЕШ" в Telegram-канале сообщества 9 октября.

Партизаны привели пример такой ситуации. Взрыв неисправного снаряда произошел, когда военные ВС РФ пытались осуществить выстрел из артиллерийской системы "Гвоздика".

"При попытке сделать выстрел из САУ 2С1 "Гвоздика" снаряд взорвался в стволе, полностью уничтожив орудие и убив двух оккупантов", — отметили в сообществе "АТЕШ".

Также часть боеприпасов россиян на оккупированной части Херсонщины не взрываются во время нанесения ударов. Таких снарядов российским военным поступает около 40% от общего количества, утверждают агенты.

Дополнительные проблемы российским военным на Херсонщине создают бракованные подрывники и деформированные гильзы. При применении такого вооружения случается замыкание в оружии, что также угрожает самим солдатам армии РФ.

Агенты движения добавили, что такие проблемы с боеприпасами у россиян являются последствиями введенных санкций. Кроме того, бракованные боеприпасы россиянам поступают через круглосуточную работу предприятий оборонно-промышленного комплекса, что негативно влияет на качество выпускаемой продукции.

Сами российские военные называют боеприпасы, которые поступают им на фронт, "смертельным лотерейным билетом".

Напомним, 9 октября агенты движения "АТЕШ" рассказывали, что на оккупированной части Херсонщины военнослужащие 217-го парашютно-десантного полка прибегают к массовому дезертирству и пытаются добраться до Крыма.

Также 1 октября в сообществе "АТЕШ" сообщили, что на Херсонщине командование 385-го десантно-штурмового полка скрывает реальные потери среди военных, а несогласных жестоко наказывает.