"Смертельний лотерейний білет": на півдні ЗС РФ скаржаться на несправні боєприпаси, через які гинуть

На окупованій частині Херсонської області бійці 439-ї гвардійської ракетно-артилерійської бригади ЗС РФ отримують несправні боєприпаси, через що мають втрати в особовому складі.

Нещодавно військові отримали чергову партію таких боєприпасів. При спробі їх застосувати снаряди часто вибухають. Про це розповіли військові агенти партизанського руху "АТЕШ" у Telegram-каналі спільноти 9 жовтня.

Партизани навели приклад такої ситуації. Вибух несправного снаряда трапився, коли військові ЗС РФ намагалися здійснити постріл із артилерійської системи "Гвоздика".

"При спробі зробити постріл із САУ 2С1 "Гвоздика" снаряд вибухнув у стволі, повністю знищивши знаряддя та вбивши двох окупантів", — зазначили у спільноті "АТЕШ".

Також частина боєприпасів росіян на окупованій частині Херсонщини не вибухають під час завдання ударів. Таких снарядів російським військовим надходить близько 40% від загальної кількості, стверджують агенти.

Додаткові проблеми російським військовим на Херсонщині створюють браковані підривники та деформовані гільзи. При застосуванні такого озброєння трапляється замикання у зброї, що також загрожує самим солдатам армії РФ.

Агенти руху додали, що такі проблеми із боєприпасами у росіян є наслідками впроваджених санкцій. Окрім того, браковані боєприпаси росіянам надходять черед цілодобову роботу підприємств оборонно-промислового комплексу, що негативно впливає на якість випущеної продукції.

Самі російські військові називають боєприпаси, які надходять їм на фронт, "смертельним лотерейним білетом".

